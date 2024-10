L’Autre Livre : Le rendez-vous incontournable de l’édition indépendante

Montreuil se prépare à accuellir la 40e édition de son Salon du livre et de la presse jeunesse. Cette année, le rêve est à l'honneur. Et pour cause, son pouvoir a influencé de nombreuses littératures, et inversement. Du 27 novembre au 2 décembre 2024, auteurs et lecteurs se rassembleront en Seine-Saint-Denis pour fêter le quarantenaire du Salon, rebaptisé pour l'occasion « Rêve général ! ».