Prix 2024 du Premier Roman Français et du Prix du Premier Roman Etranger

L'un et l'autre prix encouragent de nouveaux talents et de promeuvent la diversité littéraire, offrant aux lecteurs l'occasion de découvrir des œuvres marquantes d'auteurs français et étrangers. Présidé Par Charles Dantzig le jury se compose de : Annick Geille ( Présidente d’honneur ) Pauline Dreyfus, Jean-Claude Lamy, Gilles Pudlowski, Jean-Pierre Tison et Maud Ventura

Sélection Première roman français

Charlotte Augusta, Les Œuvres intérieures (Denoël)

Youness Bousenna, Les présences imparfaites (Rivages)

Sébastien Dulude, Amiante (La Peuplade)

Laure Gauthier, Mélusine reloaded (Corti)

Stéphane Giusti, Le Juif rouge (Seghers)

Arnaud Guigue, Je suis celle que vous cherchez (Les Arènes)

Manon Jouniaux, Echappées (Grasset)

Justin Morin, On n’est plus des gens normaux (la manufacture de livres)

Clément Ribes, mille images de Jérémie (verticales)

Benjamin Stock, Marc (rue Fromentin)

Sélection Première roman étranger

Claudia Crawens, L’Affranchie (Les Escales, trad. Carine Chichereau)

Michael Magee, Retour à Belfast (Albin Michel, trad. Paul Matthieu)

Elizabeth O’Connor, Sur l’île (JC Lattès, trad. Claire Desserrey)

Greta Olivo, La Couleur noire n’existe pas (Phébus, trad. Romane Lafore)

Sang Young Park, S’aimer dans la Grande Ville (La croisée, trad. Pierre Bisiou et Kyungran Choi)

Une deuxième sélection sera établie le 14 octobre et le Prix sera remis le 12 novembre 2024. L’an dernier le jury du Prix du premier Roman a distingué Charles Salles pour Alain Pacadis (Table Ronde) pour le roman français et pour le roman étranger Tom Crewe pour La Vie nouvelle (Christian Bourgois, trad. Étienne Gomez).

Crédits photo : Britchi Mirela CC BY SA 4.0