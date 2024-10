Les éditions Quanto et 41 s'associent à l'agence Matriochkas

Les éditions Quanto sont un label dédié à la publication d'ouvrages de « pop science », visant à rendre les sciences accessibles à un public plus large et à dialoguer avec des lecteurs désireux de mieux comprendre le monde qui les entoure. La ligne éditoriale des éditions Quanto met en avant des textes narratifs et captivants, rédigés par des auteurs passionnés, qu'ils soient chercheurs, journalistes ou écrivains.

Ces auteurs partagent une exigence commune : offrir une parole scientifique rigoureuse permettant d'appréhender la complexité du monde. Les thèmes abordés incluent l'actualité, la politique, la société, la science, la psychologie, la nature et bien d'autres. Parmi leurs succès en librairie figurent des ouvrages comme Léonard de Vinci de Walter Isaacson (trad. Anne-Sophie de Clercq et Jérémie Gerlier) et Puissance Infini de Steven Strogatz (trad. Anatole Muchnik).

Les Éditions 41 ont pour mission de rechercher le savoir au-delà des cercles universitaires, en explorant des domaines tels que la vie pratique, les loisirs et l'actualité. Elles proposent des ouvrages actuels, stimulants et pertinents, destinés à un public diversifié et international.



Les deux structures sont rattachées aux Presses Polytechniques et Universitaires Romandes (PPUR) et font partie du pôle éditorial de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Elles sont situées à Lausanne, en Suisse, et œuvrent pour valoriser la diffusion des connaissances scientifiques auprès du grand public

Née de l’association entre Maÿlis Vauterin et Delphine Clot, deux professionnelles ayant une solide expérience, respectivement, de l’édition et de la production, Matriochkas accompagne des maisons d’édition françaises et québécoises, et des agences littéraires en France comme à l'international.

La structure a d’ores et déjà placé les droits d’adaptation audiovisuelle d’une trentaine de livres. Maÿlis Vauterin et Delphine Clot proposeront désormais les ouvrages des maisons de la Fondation des presses polytechniques et universitaires aux producteurs français et internationaux.

