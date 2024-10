Leo, de Deon Meyer : braquage des lingots de Kadhafi

Avec ses thrillers récurrents dont il nous gratifie tous les ans ou tous les deux ans (un rythme qui fait qu’on garde plaisir à le retrouver), Deon Meyer est une valeur sûre du « polar sudaf » et même du rayon polar en général.

« Leo » est un épisode de la série « Griessel et Cupido », les deux flics des Hawks, dans la suite de « Cupidité » ou « La proie », mais qui bien sûr peut se lire indépendamment.

On aime bien ouvrir un polar comme Leo parce que c’est comme s’asseoir devant un bon film d’action. On est assuré d’un exotisme dépaysant (c’est l’Afrique du Sud), d’un scénario original (c’est l’Afrique du Sud), de retrouver des acteurs qu’on aime bien (Benny Griessel et le métis Vaughn Cupido, deux Africains du Sud), et c’est l’un de nos réalisateurs préférés qui est à la mise en scène (Deon Meyer, un Africain du Sud).

L’afrikaaner essaie même de se renouveler et après nous avoir emmenés jusqu’à Bordeaux (La proie), après nous avoir intéressés à la peinture (La femme au manteau bleu) — hollandaise la peinture, bien entendu — le voici qui s’essaie au scénario de hold-up, carrément.

Et attention les yeux : un braquage peut en cacher un autre et ils sont menés par Christina Jaeger (la chasseuse) dite Chrissie, une actrice à la Lara Croft, jolie comme Angelina ! Une comme on n’en fait qu’au cinéma !

Tout comme dans les derniers épisodes, Deon Meyer s’en prend à la corruption et la « captation de l’état » pratiquées par les mafieux qui ont gouverné le pays : Jacob Zuma et les frères indiens Gupta (qui sont présentés dans le livre sous le nom de Joe Zaca et la famille Chanda !).

Les lingots et les millions de la corruption sont au cœur de l’intrigue et vous serez surpris d’apprendre d’où ils viennent… Tout débute par un bon braquage très pro, un plan minuté, une équipe entraînée, une préparation d’enfer : bref, tout est réuni pour que ça tourne mal !

Pendant ce temps, nos amis Griessel et Cupido (qui attendent toujours de réintégrer l’équipe des fameux Hawks dont ils se sont fait virer pour avoir mis leur nez là où il ne fallait pas), nos amis donc, enquêtent sur la mort suspecte d’une jeune femme « attaquée » par des chiens aux environs de Stellenbosch.

Et bien vite voilà le meurtre du propriétaire des chiens. Il a été assassiné, la gorge étouffée par de la mousse expansive (!) et les chiens n’aboieront plus.

« [...] — Cause du décès ? — Suffocation, je dirais. Mais d’un genre particulier. “C’est de la mousse expansive. Dans la gorge. — De la mousse ? — Oui, de la mousse expansive. »

Le propriétaire des chiens serait un ancien des fameux commandos des Forces Spéciales.

L’enquête difficile de Griessel et Cupido les rapproche lentement du pot aux roses, mais Deon Meyer maîtrise parfaitement son timing et tout va s’accélérer quand un second braquage se met en place !

« [...] Il est donc impératif que l’opération réussisse. Beaucoup de choses peuvent foirer en cours de route. Au moins, si l’affaire échoue, cela restera une équipée sauvage. Très sauvage. [...] — OK. Eh bien, pourquoi t’es-tu embarquée dans cette affaire, Christina Jaeger ? — À cause d’Héraclès. — Héraclès ? — Putain, il n’y a rien de plus excitant que de rester debout face au lion qui te charge, Igen. Rien. »

À ce rythme d’enfer, pas facile pour l’ami Benny de se préparer pour son mariage !

« [...] Griessel essaie son costume de mariage. Les points de bâti sont encore visibles, mais l’ensemble lui va bien. Huit jours avant les noces. Carla l’examine des pieds à la tête. “Très beau, papa, mais il faut passer chez le coiffeur. — Jeudi. »

Ah, mais non, Benna, jeudi ça va pas le faire, tu vas finir par être en retard à ton mariage !

