Ils sont elles : quand le pseudo devient libérateur

Pourquoi alors ont-elles fait ce choix ? C’est en fait assez clair et, malgré la multitude de portraits, les causes sont souvent un peu les mêmes : l’injonction maritale, voire familiale, la pression de l’éditeur qui sait qu’il vendra mieux une plume masculine, la société en général. Cela fait bien peu de temps, tout bien considéré, que la femme peut épouser qui elle veut, travailler sans demander l’autorisation à son mari ou à son père, faire le choix ou non d’avoir des enfants. Et précisons que ce n’est hélas pas le cas pour toutes les femmes, encore aujourd’hui.

Néanmoins, des femmes ont fait, et font encore, bouger les lignes et, comme l’écrit la biographe, « le paradoxe ici étant que ces premiers textes qui plaident souvent la cause féminine paraissent sous des noms d’hommes ».

Car c’est ici aussi un des traits communs à la plupart de ces textes, derrière le pseudo, cachées comme à l’abri et donc plus audacieuses, ces femmes vont oser : oser défendre leurs droits civiques, oser défendre leur liberté sexuelle, oser avoir le droit d’aimer qui elles veulent, homme et/ou femme, oser revendiquer.

Cela prendra la forme de romans, de nouvelles, de poèmes, d’essais. Textes souvent adulés tant que l’on pense que ce sont des hommes qui les ont écrits, puis très vite décriés dès que la vérité fuit.

Vous rencontrerez, entre autres, ici, Mesdames de Scudéry (alias Georges de Scudéry) et de La Fayette (alias anonyme), qui sont probablement à l’origine, avec leurs amies, de ce long chemin d’émancipation. Jane Austen, que tout le monde connaît aujourd’hui, mais qui signait « by a lady », et dont le secret sera éventé très tard par le futur George IV. Notre George Sand nationale.

Qui se souvient encore qu’elle s’appelait en fait Aurore Dupin, qu’elle portait des pantalons, port autorisé légalement par la loi du 31 janvier 2013, même si les femmes n’étaient plus verbalisées depuis bien longtemps pour cela. Les trois sœurs Brontë, qui se faisaient passer pour trois frères. Sidonie-Gabrielle Colette, alias Willy, et qui est pour nous maintenant « simplement » Colette.

Mais si ces noms vous disent, a priori, quelque chose, vous souvenez-vous de Louise-Cécile Boufflé, alias Arvède Barine, qui fit « partie du premier jury du prix Fémina, dit “La Vie heureuse”, un an après sa création en 1904, en réaction contre la misogynie des membres de l’Académie Goncourt » ?

Ou de Victoria Benedictsson, alias Ernst Ahlgren, qui se trancha la gorge avec un miroir pour ne pas se louper et qui inspira Strindberg pour écrire la fin de Mademoiselle Julie ? Et quid de Marie de Heredia, alias Gérard d’Houville, qui sera la première femme à obtenir le Grand Prix de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre en 1918 ou encore de Karen Blixen, alias Isak Dinesen, dont le livre La Ferme africaine a inspiré le très romancé film Out of Africa ?

Quarante-trois femmes, parce qu’il fallait bien faire un choix, ni saintes, ni putains, avec leurs qualités et leurs défauts, mais qui ont décidé de prendre leur vie en main pour le meilleur et hélas souvent pour le pire.

Car ce serait une erreur de croire que ces femmes n’ont pas payé d’une façon ou d’une autre leur besoin d’émancipation, de même qu’il serait une erreur de croire qu’aujourd’hui tout va bien dans le meilleur des mondes : « Si les lectrices s’intéressent indifféremment à des ouvrages d’auteurs ou d’autrices, ce n’est pas encore le cas des hommes qui, eux, montrent plus de réserve dans leurs sélections et élisent de préférence des auteurs. »

Ce livre est un fascinant témoignage de l’audace et de la résilience des femmes écrivaines à travers l’histoire relativement récente.