Lire en poche : la lecture “un moment strictement pour soi

« Chaque nouvelle édition de Lire en Poche est une grande fête de la lecture qui rassemble tous les publics autour du livre de poche. C'est aussi le signe que partout en France, la place de la culture est essentielle à notre société, tout particulièrement à Gradignan et qu'il importe de la maintenir visible et vivante auprès de toutes et tous », assure Michel Labardin, maire de la ville.

Cette année, la thématique « exils », au pluriel, irriguera la programmation du salon. Parce que l'exil se compose de nombreuses facettes, il ne saurait être réduit à une seule acception. L'exil comme sujet, comme élément constitutif de l'histoire des peuples, part intime d'un parcours de vie, choix, contrainte, rêve ou désir d'ailleurs, nombre d'écrivains ont mis en scène l'errance et le départ.

À commencer par Homère et la figure d'Ulysse, ou lont eux-mêmes vécu comme un bannissement (Victor Hugo), une fuite (Stefan Zweig), une disparition volontaire (Rimbaud). Certains auteurs furent en exil de leur propre langue, écrivant dans la langue du pays d'accueil (tel Milan Kundera) ou subissant celle d'un envahisseur (L'Ukrainien Andrei Kourkov écrivant en russe).

Les déplacements fictifs ou réels de ces femmes ou ces hommes sont habités de deuils, de pertes de racines, de séparations mais aussi d'espoirs, de rencontres, d'amour et d'hospitalité autant que de combats et de découvertes de nouveaux imaginaires...

Lire, un moment à soi

Cette année, le parrain n'est autre que le romancier Yasmina Khadra, né en 1955 aux portes du Sahara algérien. L’armée, milieu opposé à sa vocation littéraire, ponctue sa carrière de déboires et de déconvenues. Issu d’une lignée de poètes, son amour pour la langue française le pousse à s’accrocher à son rêve d’enfance : devenir écrivain.

Pour contourner la censure militaire, il écrit clandestinement durant onze années. Yasmina Khadra, deux prénoms empruntés à son épouse, deviendra une signature reconnue dans le monde entier. Consacré à deux reprises par l’Académie française, l'auteur est traduit dans une cinquantaine de pays, touchant des millions de lecteurs. Il publie en cette rentrée Cœur-d’amande chez Mialet-Barrault. Tous ses autres titres restent disponibles chez Pocket. Et pour ouvrir l'événement, propose ce texte, autour des Exils.

« Qu’il soit cartonné, broché, grand format ou en poche, qu’il soit flambant neuf ou tout avachi, orné d’un bandeau claironnant ou d’une modeste couverture, le livre est une chrysalide en perpétuelle gestation prête à faire d’une fiction une formidable exploration. Il suffit de soulever le couvercle de ce coffret à merveille pour que la magie opère, et nous voilà catapultés, tels des papillons ivres de liberté, à travers mille découvertes.

Depuis ma plus tendre enfance, je ne peux dissocier un livre d’un tapis volant. Rien qu’à le voir sur les étals d’une librairie, et déjà je ne suis plus là — les bruits alentour s’estompent, ainsi que les maisons et les gens, et je me surprends à vouloir m’exiler, en proscrit consentant, dans un récit qui me vengerait de la banalité du quotidien.

Lire, c’est avoir enfin un moment strictement pour soi, se prendre par la main et partir traquer la licorne, conquérir des univers entiers, tutoyer les reines et élever des mendiants au rang de divinités, trembler pour un amour en danger et s’abreuver aux lèvres d’une diseuse de bonne aventure ; lire, c’est se réinventer au gré des histoires, tour à tour pris aux tripes ou débordant de gratitude, mais immanquablement ravi d’accéder à d’autres émotions et à d’autres mentalités.

Le livre est le socle de tous les enseignements ; il nous apprend autant sur nous-mêmes que sur les personnages que nous suivons à la trace d’épisode en épisode. Chaque lecture nous éveille aux choses qui nous sont intimes et que nous avons parfois du mal à percevoir dans la routine de tous les jours. J’ai écrit, quelque part, que celui qui ne lit pas n’aura vécu sa vie qu’à moitié.

Aujourd’hui, j’en suis convaincu plus que jamais. Alors lisons, lisons sans modération, lisons en poche, lisons au lit, sur la plage ou dans le train, à l’air libre ou derrière les barreaux, lisons afin de savourer pleinement le plaisir que nous offre ce prodigieux compagnon d’infortune, ce confident placide et attachant, ce mentor éclairé et tellement généreux qu’on appelle Le Livre. »

