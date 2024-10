La nuit de David : un goût amer de liberté

Dans cette petite maison, là, entourée de bouleaux, donnant sur le Loing, vous ne trouverez une famille paisible. À la place, vous entendrez les hurlements d’un jeune garçon, désespéré de s’enfuir en escaladant la grille du portail. Des hurlements qui, pour le reste de la journée, lui causent une voix cassée. « David pouvait jouer et rire, et soudain se mettre à hurler, parfois à me frapper – on ne pouvait jamais savoir, c’était un coup de dés. On appelait ça son diable. »

Ce diable, c’est celui qui pousse ce petit garçon à vriller, d’un moment à l’autre. De se laisser aller à la violence physique, même envers sa sœur chérie. Voici donc David, un enfant pas comme les autres, submergé par des émotions trop fortes, qui se sent incompris et qui lui-même ne sait pas comment aborder le monde autour de lui.

Hyperactif, maladroit, incapable de lire l’heure ou de s’habiller tout seul. Et, à ses côtés, Olive : elle est l’exemple de la petite fille sage, douée, jolie poupée qui ressemble comme deux gouttes d’eau à sa mère. Parfaite, donc.

Pourtant, ils s’aiment. Ou, tout du moins, ils s’aimaient.

Et, 20 ans plus tard, devenue adulte, Olive nous raconte cette enfance parsemée de bonheur et de douleur. Pas à pas, elle déroule le fil de ses souvenirs et, avec un prisme plus lucide, plus mature, décrit les instants clefs de cette enfance. On y découvre une relation fusionnelle entre ces deux enfants, qui partagent un langage secret que seuls eux peuvent comprendre.

Douceur, tendresse, moments d’infini suspendus dans leur histoire commune. Mais aussi ce père absent, silencieux face à la détresse de son fils. Et cette mère, impatience, agacée, parfois violente dans les mots qui s’échappent de sa bouche, dans ses regards noirs ou dans ses gestes. Au fil des pages, Olive voit David changer, perdre en volonté, s’animer uniquement la nuit lorsqu’il évoque cette promesse. Jusqu’à cette sombre Nuit.

« Après la Nuit, il n’y a plus eu de David et d’Olive. Ce fut moi et à jamais ma solitude. Mais à dix ans, j’avais fait une promesse à mon frère et je voulais la tenir. Je l’aimais trop. L’aimer a bien été le drame de ma vie. »

Le roman de Abigail Assor est un récit de vie fulgurant. Si la conclusion de cette fameuse nuit ne nous est dévoilée que lors des dernières pages, la gravité de l’évènement est annoncée dès que la lecture commence. Et quelle lecture ! Cette plongée dans l’intimité de cette famille, et plus particulièrement dans la psychée de ces enfants, est un moment éblouissant.

Tout en finesse, La Nuit de David nous dévoile la réalité d’un enfant qui se sent et se sait différent, à travers le regard tendre de sa sœur tiraillée par la culpabilité. C’est beau, c’est terrible. C’est surtout une lecture essentielle.