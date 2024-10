Diffuser et distribuer autrement : Domouk, pour auteurs et éditeurs indés

Domouk est né de la collaboration d'un duo familial : Vincent Joubert, professionnel de l'image avec plus de 20 ans d'expérience dans l'animation, la bande dessinée, le jeu vidéo, et son fils, Robinson, spécialisé dans le digital. Forts de leur expertise, ils ont développé cet outil pour offrir aux auteurs et éditeurs indépendants un relais numérique de confiance.

Selon ses créateurs, il répond donc à une problématique fréquemment rencontrée lors des salons et des rencontres : la difficulté pour les auteurs indépendants, qu'ils soient édités à compte d'auteur, d'éditeur ou auto-édités, de trouver un espace dédié pour diffuser efficacement leurs créations.

La plateforme comble ce manque en offrant un espace numérique accessible et spécialisé. Ainsi, les créateurs conservent l'entière maîtrise de leurs œuvres et de leur diffusion, tout en bénéficiant d'une vitrine sur le marché.

Son modèle de rémunération se veut tout aussi transparent et équitable. La plateforme applique l'une des commissions les plus basses du marché, soit 8% sur le prix de vente. À titre d’exemple, sur un livre vendu 15 €, le vendeur perçoit 13,55 €. De plus, les frais de port ne sont pas commissionnés, permettant aux auteurs de bénéficier d'une rémunération juste.

En plus de la mise en avant des œuvres, Domouk offre un back-office dédié pour les auteurs et éditeurs. Ils peuvent gérer leur boutique, leurs produits, leurs stocks, et suivre la facturation et les commandes. La plateforme facilite également les paiements en permettant aux auteurs et éditeurs de définir eux même la fréquence, assurant ainsi une gestion efficace et rapide des gains.

La plateforme permet de vendre une large gamme de produits, des livres physiques (romans, bandes dessinées, beaux livres, mangas) aux ebooks, en passant par des reproductions, des originaux et divers goodies. La plateforme laisse ainsi une totale liberté aux créateurs pour gérer leur propre stock, leurs expéditions et les modes de livraison.