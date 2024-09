Dave Wallis, c'est en définitive un roman, Only Lovers Left Alive, publié en 1964, et quelle oeuvre ! La société est post-apocalyptique et sixties en même temps, les adultes se sont suicidés... Londres est désormais sous le contrôle de bandes d’adolescents livrés à eux-mêmes, confrontés à un monde sans règles, ni repères..

À travers Kathy, Ernie et leur bande, l'ouvrage raconte avec grâce les angoisses inhérentes à l'adolescence, et la nature de cet âge si particulier de la vie, que les grecs anciens ont prolongé pour toujours

Les rêves fous, les passions dévorantes, l'innocence dans la cruauté, le sens du sacrifice, et le désir d’émancipation. Défi aux règles, et fanatisme. Ils tentent de survivre dans ce paysage désolé, où la violence est devenue la nouvelle norme....

- Tu vois, c'est vrai ce qu'a dit un philosophe : « La première chose que fait un homme quand il vient au monde, c'est pleurer », lança-t-il en désignant le bébé d'un hochement de tête.

Kathy sourit. Elle se sentait encore terriblement faible, épuisée au-delà de toute mesure.

« Mais même avant ça, il a appris à donner des coups de pied », ajouta-t-elle.

Dave Wallis dépeint un univers des plus sombre, impose une atmosphère étouffante, Only Lovers Left Alive brille par sa subtilité brute. Une référence de la dystopie.

Interdit en Irlande pour nihilisme en son temps, le roman est rapidement encensé par des figures emblématiques de la pop culture, de Jim Morrison à Jim Jarmusch. Tout aussi dérangeant qu'Orange mécanique, il aurait pu devenir le premier projet cinématographique des Rolling Stones, confié à Nicholas Ray.

Sonatine fait revivre cette galère adolescente, dans une traduction de Samuel Sfez. À découvrir !