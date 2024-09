Un Week-end à l'Est 2024 : l'Arménie s'invite au cœur de Paris

Lancé en 2016 par Vera Michalski et Brigitte Bouchard, Un Week-end à l'Est est un festival culturel et pluridisciplinaire de six jours qui se déroule chaque année en novembre à Paris. Chaque édition met à l’honneur une ville d’Europe centrale ou orientale, mettant en avant ses écrivains, cinéastes, penseurs et artistes.

Le programme propose une quarantaine d'événements, dont des rencontres, débats, expositions, concerts et projections, organisés dans des lieux emblématiques du Quartier latin ainsi qu'à la Maison de la Poésie, à l'Odéon-Théâtre de l'Europe, à la Librairie Polonaise, et au Théâtre de l'Alliance Française. Ces activités offrent aux participants un espace privilégié d'échanges et au public français une occasion unique de découvrir la richesse de la création artistique des pays de l'Est.

Parmi les personnalités ayant participé aux éditions précédentes figurent des cinéastes comme le Hongrois Béla Tarr, les réalisatrices géorgiennes Elene Naveriani, Salomé Jashi, l'actrice Taki Mumladze, les réalisateurs serbes Mila Turajlić et Srdan Golubović, ou encore les cinéastes bulgares Theodore Ushev, Kamen Kalev, Mina Mileva et Vesela Kazakova. Les réalisateurs ukrainiens Oleg Sentsov et Eva Neymann, l'écrivaine Mira Popović, l'actrice Léa Todorov, l’auteur de bandes dessinées et réalisateur Enki Bilal, et des écrivains tels que Nino Haratischwili, Nana Ekvtimishvili, Tamta Melashvili, Iva Pezuashvili, Svetislav Basara, Emmanuel Carrère, György Dragomán, Guéorgui Gospodinov, Serhiy Jadan, Andreï Kourkov, Hanna Krall, Goran Petrovic, ainsi que les poètes Ilya Kaminsky et Boris Khersonsky ont également été à l’honneur.

Le festival a accueilli de nombreux musiciens, dont le compositeur Valentin Silvestrov, les pianistes Piotr Anderszewski, Alexei Lubimov, Giorgi Gigashvili, les violonistes Svetlin Roussev et Lisa Batiashvili, la cheffe d'orchestre Oksana Lyniv et son Orchestre de jeunes d'Ukraine (YSOU). Parmi les artistes invités, on compte Nika Kutateladze, Miroslaw Balka, Jacek Jarnuszkiewicz, Nedko Solakov, Igor Gusev, et les photographes Goranka Matic, Eugenia Maximova, Peter Puklus.

De grands metteurs en scène, tels qu'Árpád Schilling, Vlad Troitskiy, Krzysztof Warlikowski, et des philosophes comme Ágnes Heller et Volodymyr Yermolenko, ont également pris part à ce rendez-vous culturel unique.

Ci-dessous, une présentation plus large des invités de cette édition, et le programme :

Crédits photo : Un Week-end à l'Est