Après Ratatouille, Rature le rat qui aime la lecture

Dans une bibliothèque de la ville d'Ankara, Rature est un jeune rat passionné de lecture. Avant de s'éteindre, son grand-père adoré lui confie un secret incroyable : dans sa jeunesse, il a vécu en France et y a écrit un roman.

Il charge Rature de retrouver l'unique exemplaire de ce livre, conservé à la Bibliothèque nationale de France à Paris. Une mission immense pour un petit rat rêveur et maladroit.

Le défi est d'autant plus grand que le grand-père n'a pas eu le temps de révéler le titre de l'ouvrage. Rature ne possède qu'un indice : le nom de l'auteur.

Commence alors son enquête dans ce vaste royaume des livres. Des salles de lecture à la réserve des ouvrages rares, en passant par les ateliers de restauration, il explore tous les recoins. En chemin, il fait des rencontres surprenantes et prouve qu'un rat peut vraiment devenir écrivain.

Une aventure trépidante, où la Bibliothèque nationale de France devient un formidable terrain de jeu, et qui offre aux lecteurs une incroyable visite privée de cet endroit mythique.

Un livret documentaire, à la fin de l’album, pour en apprendre plus sur l’histoire des bibliothèques, leur organisation et leur fonction, le dépôt légal... et les manuscrits les plus raturés de l’histoire des romans !

Les éditions Syros nous en proposent les premières pages en avant-première :

Marine Cotte & Stéphane Fitoussi sont tous deux chargés de projets pédagogiques à la BnF. Également auteurs et comédiens, ils mettent à profit leur expérience du jeu et leur sens du récit pour amener le jeune public à la découverte du patrimoine, par des visites théâtralisées, des ateliers d’écriture et de lecture à voix haute. Ils sont également auteurs et interprètes de la mini-série vidéo « Mots de théâtre » (2021-2022).

Yomgui Dumont est auteur de bande dessinée et illustrateur français. En 2010, avec Olivier Bleys, il développe la série Chambres noires pour les éditions Vents d’Ouest, dont le premier tome, Esprit, es-tu là ? fait partie de la sélection jeunesse du festival d’Angoulême 20113.

Il est également l’auteur, avec Mr Tan, de 109 rue des Soupirs.