Le Prix Chronos 2025 : un voyage littéraire intergénérationnel

Depuis 1996, le Prix Chronos est le seul prix littéraire à réunir tous les âges. Il s’attache à faire réfléchir des jurés de 5 à 105 ans sur les parcours de vie, la vieillesse et la mort, les relations entre les générations, les secrets de famille, ou encore la transmission des savoirs.

Alors que plus de 20.000 jeunes et moins jeunes y ont participé par leur lecture et leur vote cette année, sa 30e édition vient d’être lancée.

Porté par l'Uniopss et s’inscrivant dans le cadre de la Semaine Bleue (Semaine nationale des retraités et des personnes âgées) le Prix Chronos de littérature propose chaque année scolaire aux jeunes lecteurs, leurs accompagnateurs et leurs grands aînés, des sélections d’albums et de romans sur le parcours de vie, les relations intergénérationnelles, la transmission, les souvenirs, le vieillissement, la maladie ou le deuil.

Chacun, à son rythme et selon son niveau de lecture, peut ainsi prendre conscience que « grandir, c’est vieillir et Vieillir, c’est grandir ».

Plus de 500 institutions de tous types (établissements scolaires, centres de loisirs, bibliothèques, cercles de lecture, établissements d’hébergement pour personnes âgées, maisons d‘arrêt, associations...) mobilisent leurs publics chaque année pour participer au Prix Chronos.

Vous pouvez dès maintenant retrouver la sélection des 36 ouvrages en lice pour le 30e prix Chronos de Littérature. Les prix seront remis en juin prochain.

Trois autres prix seront décernés :

-Le Prix Chronos Alzheimer, soutenu par la Fondation Médéric Alzheimer, permet aux plus jeunes de découvrir la maladie d’Alzheimer et d'autres maladies neurodégénératives.

-Le Prix Chronos Bulles, invite, quant à lui, les grands adolescents et les jeunes adultes à découvrir la vieillesse sous un angle différent. À travers une sélection de bandes dessinées et de romans graphiques, il encourage les jeunes à devenir acteurs d’une société plus inclusive.

-le Prix Chronos Cnav Solidarité, constitue un prix spécial décerné en octobre lors de la Semaine Bleue, par la Cnav, à l’un des ouvrages des sélections Chronos.

