Découvrir des oeuvres par milliers à partir de YouTube, sans tourner en rond

Du numérique, en veux-tu en voilà, du 15 au 18 octobre – à condition de traverser l’Atlantique direction la Belle Province, certes. Mais Ludovic Piquemal compte parmi les voyageurs à faire le déplacement. Sur place, il exposera une solution « visant à dynamiser l’accès aux ressources des bibliothèques à travers YouTube ».

Son outil décline l’une des problématiques que partagent les ministères de la Culture des deux pays : la découvrabilité. Ou comment rendre une œuvre visible, dans le magma des offres numériques ?

Sans shaker ni glaçons : Cocktail Culturel

Dans le cadre de la « Mission Entreprendre dans la Culture - découvrabilité à MTL Connecte », les visiteurs découvriront ainsi la solution de découvrabilité connectée à YouTube. « Cette ressource numérique, en cours de développement, permet aux bibliothèques de rendre leur offre accessible sur YouTube, le deuxième moteur de recherche le plus utilisé au monde », assure Ludovic Piquemal.

« Ainsi, l’offre culturelle du service public est mise en avant en colonne de droite du réseau social directement en lien avec les titres, sujets, auteurs, dates, localisations, organisations abordés dans la vidéo. »

Certes, mais encore ?

Par exemple, si vous regardez la vidéo « La Véritable Histoire de Mulan » de Nota Bene, réalisée à partir de sources comme The Cambridge History of China et L’empire des Steppes, Cocktail Culturel vous propose directement des liens vers les documents disponibles dans la base de données de la Bibliothèque nationale de France.

De plus, il vous suggérera également le livre « Parlons géopolitique », qui explore plus largement les questions de géopolitique. Grâce à ce système de découvrabilité, les utilisateurs peuvent facilement découvrir des documents qu’ils n’auraient pas pensé à chercher eux-mêmes.

La méthode bénéficierait à différents usages : fact-checking, éducation aux médias, approfondissements des centres d’intérêt, et ainsi de suite. « Cocktail Culturel offre une découvrabilité automatisée à tous les publics en parcourant l’ensemble du contenu des bases de données des bibliothèques et en apparaissant sur chaque page de vidéo YouTube », poursuit le créateur.

Et d’ajouter : « Cette technologie s’adapte à une grande diversité d’utilisateurs et personnalise les recommandations tout en minimisant l’utilisation des données personnelles. Elle se base uniquement sur la vidéo en cours et la localisation pour proposer du contenu pertinent. »

De la sorte, elle agirait avec la même approche qu’un bibliothécaire accueillant un usager… mais via un algorithme. Cocktail Culturel se décline pour l’heure en trois formats :

• Une extension navigateur : installée sur les ordinateurs en bibliothèques pour recommander des ressources en temps réel.

• Un moteur de recherche par URL : permettant aux utilisateurs de retrouver du contenu en lien avec une vidéo YouTube spécifique.

• Une application mobile (en développement) : regroupant les contenus culturels liés à la localisation de l’utilisateur.

En outre, il bénéficie d’une phase de test avec la Bibliothèque nationale de France et des collaborations comme l’Université Jean Monnet et Clermont Innovation, apporterait à Cocktail Culturel de nouvelles étapes dans son développement…