"Femme de cabane : une ode à la vie"

Ses robes de mariées ne se vendent plus, elle se fait embaucher dans une cabane ostréicole. Il faut tenir bon, trier les coquillages, juguler la nausée, remplir les bourriches, faire équipe.

Et voilà que la marée ne revient plus, on ne sait pas à quoi s'attendre; voilà que la fille devient fils; voilà qu'il offre toute son énergie pour relancer l'atelier de confection; voilà qu'un étranger débarque, un homme sauvage avec qui se réinvente un amour salvateur.

Les éditions Cours Toujours nous en proposent les premières pages en avant-première :

Né en Espagne, Mario Alonso, romancier, poète, photographe, vit aujourd'hui dans les Hauts-de-France où il anime groupes de lecture et ateliers d'écriture. Il tient en ligne un journal en images, carnet d'émotions visuelles qui nourrissent ses projets.

Les efforts de l'enfance et de l'amour; l'idée de frontière, le mystère des lieux et les enjeux de la perception sont autant de thèmes qui l'obsèdent, entre douceur et âpreté, visible et invisible, passé et présent, réalité et fiction.