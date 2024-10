Des inédits de Claude Lévi-Strauss retracent sa période brésilienne

Lorsque l'on cherche à comprendre le cheminement d'un penseur, il est toujours bon d'en revenir au point de départ. Les éditions Chandeigne et Lima proposent, avec Les plus vastes horizons du monde, de parcourir le Brésil dans les pas de Claude Lévi-Strauss. Accompagné par Dina Dreyfus, sa première épouse, il découvre un pays qui lui parait infini, inspirera Tristes Tropiques et lancera, finalement, sa carrière.

Le recueil rassemble neuf textes publiés au Brésil entre 1935 et 1942, en portugais, dans diverses revues, dont certains inédits en français, ainsi qu'un texte jusqu'à présent inconnu, intitulé « Le fascisme au Brésil », dont le sujet est évident. Il donne aussi accès à cinq films ethnographiques, restaurés pour l'occasion, coréalisés avec Dina Dreyfus au Brésil.

Un récit de formation

Récemment agrégé de philosophie, Claude Lévi-Strauss s'envole pour le Brésil en 1935, pour prendre un poste à l'université de São Paulo, tout juste fondée. « Il a saisi l'opportunité que représentait l'ouverture de cette nouvelle institution, avec le soutien d'un de ses maitres, George Dumas », nous rappelle Anne Lima.

Une fois sur place, il effectue plusieurs missions de terrain, au contact de plusieurs peuples autochtones, comme les Caduveo, les Bororo et les Nambikwara. Il prend des notes, mais aussi des photographies et des films, et met au jour ce qui deviendra une méthode d'enquête : « On lit dans ces textes une évolution, comme un récit de formation », explique l'éditrice du texte. « Les plus vastes horizons du monde sont le reflet d'un émerveillement face à ce pays qui est un demi-continent. »

L'annonce, en filigrane, des observations et réflexions de Tristes Tropiques fascineront les connaisseurs de l'œuvre de Claude Lévi-Strauss comme ceux et celles qui la découvrent. « De nombreux éléments que l'on retrouve dans cet ouvrage fondateur se retrouvent dans ces articles, ainsi que des particularités propres à Lévi-Strauss, à l'image des dessins et croquis — il dessinait très bien, grâce à l'apprentissage reçu auprès de son père peintre », note encore Anne Lima.

Le village de Nalike [II], Serra da Bodoquena (État de Mato Grosso, décembre 1935-janvier 1936), Dina et Claude Lévi-Strauss - Éditions Chandeigne et Lima

Les photographies insérées dans l'ouvrage, ainsi que les cinq films ethnographiques restaurés, accessibles grâce à un QR Code à la fin du livre, offrent un panorama complet des méthodes de Lévi-Strauss, à la croisée de différents médias. Et ce, même si l'anthropologue lui-même n'était pas tendre avec ces tentatives d'enregistrement : « Il m’est arrivé de temps en temps de presser le bouton et de tirer quelques images, mais je m’en suis très vite dégoûté, parce que, quand on a l’œil derrière un objectif de caméra, on ne voit pas ce qui se passe », estimait-il a posteriori.

Plongée dans les archives

« Ce livre est le fruit d'une complicité », nous explique Anne Lima, qui fait référence à la relation entre la maison d'édition et Samuel Titan, professeur de Littérature comparée à l'université de São Paulo. Par ailleurs éditeur et traducteur, il a supervisé pour Chandeigne et Lima l'édition du titre Modernités. Photographie brésilienne, 1940-1964 (2015) et Histoire d’un vaurien (2017), roman de Manuel Antônio de Almeida traduit par Paulo Rónai.

Samuel Titan a suggéré l'édition de ces textes inédits de Lévi-Strauss à Anne Lima en 2018, avant l'obtention de l'accord de Monique Lévi-Strauss, veuve de l'anthropologue, pour leur traduction en français. Au sein du fonds Lévi-Strauss de la Bibliothèque nationale de France, « nous avons pu retrouver les textes originaux, en français, des articles publiés en portugais, mais parfois en deux ou trois versions différentes », précise Anne Lima.

Un travail de comparaison des manuscrits a été effectué et, dans certains cas, de traduction, par Mathieu Dosse, Myriam Benarroch et Anne Lima elle-même.

Pour les films, leur exhumation fut plus mouvementée. Le réalisateur et producteur Carlos Augusto Calil, professeur du département de Cinéma, Télévision et Radio de l’École des Communications et des Arts de l’université de São Paulo, qui a supervisé l'ouvrage aux côtés de Samuel Titan, les a découverts dès 1977 dans un placard de la discothèque municipale de São Paulo. Six bobines, dont une perdue à jamais : des copies ont immédiatement été réalisées.

Des décennies plus tard, Carlos Augusto Calil et Samuel Titan ont profité de la parution du livre pour engager un projet de restauration et de numérisation des bandes finalisé en 2022, avec le soutien de la Cinémathèque brésilienne de São Paulo.

La vie d’un village bororo (Rio Vermelho, État du Mato Grosso, décembre 1935), Dina et Claude Lévi-Strauss - Éditions Chandeigne et Lima

« Restaurés en 2022, ces cinq films offrent désormais une netteté proche de celle d’origine, dans les années 1930. On sait peu de choses sur leur circulation : il est très vraisemblable qu’ils aient été montrés pendant les séances de la Société d’ethnographie et folklore », expliquent les deux professeurs et superviseurs de l'ouvrage. A priori, Lévi-Strauss les aurait également utilisés comme supports de cours pour ses étudiants, à São Paulo.

D'une durée totale d'une cinquantaine de minutes, ils permettent aussi d'apercevoir, assez rapidement, le couple, surpris par la caméra, sans doute tenue par René Silz, camarade de Claude Lévi-Strauss depuis le lycée.

L'ouvrage à présent disponible en librairie, Anne Lima se félicite d'un projet « qui raconte un pan de l'histoire intellectuelle du XXe siècle. En tant qu'éditrice, au-delà de la recherche des textes et de leur transcription, il y avait quelque chose de réjouissant à voir comment cet intellectuel, ce grand maitre à penser, nait, comment il travaille, écrit et réécrit ses textes. Ce qui reste le plus impressionnant, c'est sa curiosité, la manière dont il imagine un institut d’anthropologie, au Brésil, sans moyens ou presque ».

Pour les plus curieux, une projection de deux films de Claude Lévi-Strauss et Dina Dreyfus, restaurés en 2022, se déroulera le 10 octobre prochain au musée du quai Branly - Jacques Chirac. Elle sera suivie de commentaires par des représentants Bororo : Antonio Jukureakireu, Bosco Marido Kurireu, Majur Trayto, Ismael Atugoreu et Neiva Aroereaudo.

Cette projection est organisée par Leandro Varison (chargé de la recherche internationale, musée du quai Branly — Jacques Chirac), Maria Luisa Lucas (Musée d’archéologie et d’ethnologie de l’Université de São Paulo) et João Kelmer (Université de Cambridge, Département d’anthropologie sociale). Parmi ses partenaires, on retrouve la Cinematica Brasileira.

Photographies : Dina Dreyfus et Claude Lévi-Strauss dans une maison collective à Nalike (éditions Chandeigne et Lima). Extraits des films qui accompagnent Les plus vastes horizons du monde, aux éditions Chandeigne et Lima.