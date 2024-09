Signer un accord pour que l'IA rémunère les scénaristes : fausse bonne idée ?

En 2022, les adaptations de livres s'accaparaient les trois premières places dans le classement des séries les plus téléchargées illégalement sur les sites de torrent : House of the Dragon, la préquelle de Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, inspirée de l'univers de Tolkien, et The Boys, adaptée de la bande dessinée de Garth Ennis et Darick Robertson. Cette année, leur présence est moindre, mais une production a tout de même réussi le triste exploit de se hisser sur le podium...