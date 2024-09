Poussière d'os : quand l'humanité a tout perdu...

L’histoire s’ouvre sur une Terre dévastée, révélant rapidement une atmosphère sombre et désolée : des tours électriques fondues, des cadavres suspendus, et une impression d’abandon total. Un monde qui se révèle bien plus qu’une toile de fond désolée : voici peut-être un aperçu du futur, un avant-goût de la fin des civilisations humaines. En somme, un moment effrayant…

En ces terres ravagées, deux scientifiques extraterrestres, Attis et Poena, parcourent et examinent les lieux : observateurs, ils cartographient et cataloguent ce qui reste de l’humanité. Deux créatures qui dénotent furieusement des humains errants, des îlots de rescapés revenus à un stade quasi primal. Leur langage même est plus râpeux qu’une langue de chat — et leur comportement résolument aussi bestial qu’on le redouterait.

Attis et Poena, deux noms qui résonnent étrangement : le premier évoque le dieu phrygien dont le culte apparut en Asie Mineure et en particulier en Macédoine. Représenté en berger (et ce n'est évidemment pas anecdotique dans ce récit que de le souligner) est corrélé à la nature, à la végétation, et en ces lieux de ruines, l’évocation fait sourire. Quant à Poena, le terme signifie « Peine » et par extension « Châtiment » : tout un poème et des promesses donc…

Mais surtout, ces protagonistes apportent leur dose d’étrangeté et de mystère — tout en incarnant une exploration, aussi bien métaphorique que concrète, de la curiosité scientifique devant les vestiges d’une catastrophe. Une partie du récit est centrée sur leur exploration, tandis que l’autre suit un jeune garçon solitaire, survivant dans cette Terre désormais hostile.

Attis

La survie dans ce monde apocalyptique est rendue encore plus complexe par la présence de tribus violentes. Sa jeunesse et son isolement en font une anomalie dans ce paysage brutal, ajoutant une note de vulnérabilité et d’espoir. Et dans un contexte où aucun background ne vient expliquer les raisons de cette apocalypse, autant dire qu’il ne s’agit pas d’avantages plaidant en sa faveur…

D’abord, rendons à Ben Stenbeck que sa maîtrise de la narration à double trame dans un exercice tant graphique que scénaristique est parfaite. Malgré les tonalités et les éléments visuels différents entre les extraterrestres et les humains, le récit les relie subtilement, offrant une réflexion sur la survie et l’observation du déclin de la civilisation.

Poena

Graphiquement, Stenbeck excelle dans l’illustration de ce monde post-apocalyptique. Ses dessins sont détaillés et précis, offrant une représentation réaliste et troublante des environnements. Les traits fins des personnages contrastent avec la rudesse des décors. Les couleurs de Dave Stewart, sombres et parfois monochromatiques, renforcent l’impression d’abandon et de finitude.

Le choix des cadrages apporte une dynamique narrative forte : des plans larges dévoilent l’immensité du désert, tandis que des plans serrés sur les personnages capturent l’intensité de leurs émotions. La mise en scène de la violence n’est jamais gratuite, mais sert à souligner la brutalité du contexte.

Quant à l’histoire elle-même (trad. Laurent Queyssi), elle est aussi remarquable que déstabilisante. La cohabitation des deux fils — dont on imagine assez rapidement comment ils finiront par se rejoindre, mais certainement pas ce qui en découlera — passe de l’équilibre à la dimension catastrophique en un superbe glissement…

Loin des clichés habituels du genre post-apocalyptique, Poussière d’os propose une réflexion sur la fragilité de l’humain, de sa civilisation (et, en fin de compte, de ce qui nous rend parfois attachants, quand on ne retombe pas au niveau de mammifère un brin complexe…).

Le tout à travers un univers graphique riche et immersif. Une BD où chaque détail compte, chaque silence visuel amplifie le propos : de quoi mériter amplement une place de choix dans une bibliothèque.

Un extrait est à parcourir en fin d'article.