Des centaines d'éditeurs disparus de la marketplace Fnac

« C’est la première fois que cela arrive », nous indique Michel Regnier, président de l’entreprise. « Et voilà près d’une semaine que nous sommes totalement sans nouvelles de la situation. » Pour nombre d’éditeurs partenaires, cette stratégie de marketplace est une aubaine : l’opérateur transmet aux plateformes les métadonnées des œuvres, lesquelles sont ainsi commercialisées sous l’étiquette Cyber Scribe.

Un pour tous, le grand classique

De la sorte, la société prend en charge les relations administratives et financières tant côté revendeur que client. De quoi épargner aux éditrices et éditeurs d’ouvrir un compte de vendeur chez l’enseigne, « avec des conditions pénalisantes », nous assure le fondateur de Cyber Scribe. Et d’évoquer les 40 % de remise, des paiements à 60 jours ainsi que les frais d’expédition à la charge de l’éditeur. « D’ailleurs, encore faut-il que Fnac accepte d’ouvrir le compte… »

On mesure pourquoi de petites structures éditoriales préféreront cette option : en profitant de la diffusion par Cyber Scribe, les 575 éditeurs ont accès à un lectorat pour leurs titres. La marketplace leur fournit tout à la fois une surface de visibilité cruciale autant qu'une précieuse vitrine.

« Que des entreprises qui incarnent un pan de la bibliodiversité en France soient ainsi exclues n’est pas flatteur pour Fnac », s’agace le président de Cyber Scribe. Voire, invite à travailler plus activement avec la concurrence, et d'autres marketplaces ?

Circulez, le compte est clôturé

Recevoir un dimanche matin un message actant « la clôture sans délai de votre compte de paiement et la désactivation immédiate de vos 25.493 références » ne préfigure pas un week-end de tout repos. Surtout que cette fermeture a été décidée par BNP Paribas, indique la Fnac, sans aucune information préalable et met un terme immédiat - un dimanche matin à 10h26 –, à toute activité. Les offres furent donc retirées et les sommes en attente seront reversées par la suite, indique-t-on.

Mais que vient faire ici un organisme bancaire ? De fait, la législation européenne impose, dans le cadre de la régulation du secteur financier et de la banque en particulier, de connaître son client (le fameux KYC, pour Know Your Customer). En vertu de la directive européenne 2015/849, entrée en application depuis juin 2017, les professionnels concernés ont l’obligation d’identifier les situations susceptibles de comporter un risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme en raison de la nature de leurs activités.

Pour ce faire, sont réclamés un ensemble de documents et renseignements sur les sociétés avec lesquelles travaillent les organismes : Fnac a confié à BNP Paribas ce volet… qui a estimé que les éléments sur Cyber Scribe étaient insuffisants. Début 2024, Michel Regnier avait bien été sollicité pour apporter des compléments d’information, mais neuf mois plus tard, aucune réaction… jusqu’à ce réveil, en sursaut et catégorique.

Un procédé radical que conteste Michel Régnier, qui met en avant 15 années de commerce du livre sur la Marketplace de la Fnac, un chiffre d’affaires de plus de 200.000 € par an et un taux d’évaluation des prestations de 4,8/5.

Le jour même, il demandait la réactivation instantanée dudit compte et la remise en vente des articles sanctionnés. Après 15 années d’activité sur la place de marché, le fondateur de Cyber Scribe dénonce une méthode « ubuesque et totalement non professionnelle ».

Une semaine d'énergie perdue

Contactée par ActuaLitté, Fnac n’a pas encore retourné nos demandes de précisions. « Même Amazon ne se comporte plus de la sorte », souligne le patron de la société de diffusion. « Et vous imaginez les responsables de ces maisons, dont les auteurs, mécontents, appellent pour signaler que leur livre n’est plus disponible sur la Fnac ? »

ENQUÊTE - Comment Amazon a escamoté des milliards aux éditeurs et libraires

Il aura fallu des chemins détournés pour qu’enfin une interlocutrice apporte moins une explication rationnelle qu’un début de solution. « Administrativement, ils nous proposent d’ouvrir un nouveau compte, seule solution en mesure de corriger le tir », reprend Michel Regnier. Une sortie de crise qui interviendrait alors sous 24 à 48 heures, attendu que toutes les pièces nécessaires ont déjà été fournies.

« Ce qui me dépasse, malgré tout, c’est que personne n’ait imaginé nous avertir en amont et que l’on procède à une transition en douceur, qui aurait évité tant aux éditeurs qu’aux auteurs, ces avanies », conclut-il. Si, pour l’heure, « la priorité reste que les livres soient de nouveau mis en vente », la perspective d’un recours n’est pas exclue.

Le préjudice demeure et, selon la formule consacrée, Cyber Scribe se réserve la possibilité de faire valoir ses droits dans la défense de ses intérêts.

Mise à jour 20h10 -

Fnac nous a apporté des précisions : « Il s'agit simplement d'un sujet technique et de compliance. En effet, après vérification, ce retrait momentané résulte d'un process technique suite à un changement d'entité juridique de CyberSribe. Les équipes de la marketplace font le nécessaire pour que son activité reprenne dès que possible. »

Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0