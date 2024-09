Prix des libraires du livre de photographie 2024 : les 5 finalistes

France PhotoBook, association regroupant les principaux éditeurs français de livres de photographie, annonce le lancement de la deuxième édition du Prix des libraires du livre de photographie.

Suite au succès de la première édition en 2023, ce nouveau volet réunit un jury de quinze libraires situés à travers toute la France et à Liège. Leur mission : élire un lauréat parmi 27 ouvrages publiés en 2023-24 par les éditeurs membres de France PhotoBook.

Le prix, d’une valeur de 3000 €, est attribué au photographe. La maison d’édition du livre primé reçoit également un soutien pour la promotion de l'ouvrage, notamment en organisant des rencontres en librairie.

Pour cette deuxième édition, le prix sera présidé́ par la romancière Marie Darrieussecq.

L’association France PhotoBook a annoncé les cinq titres en lice pour le prix des libraires du livre de photographie 2024 :

Instants très simples de Claude Batho (Contrejour)



Fièvre de Lorenzo Castore (Lamaindonne)



Ground Noise de Céline Clanet (Actes Sud)



Penser avec la frontière de Bastien Deschamps (d'Une rive à l'autre)



Laure Tiberghien de Laure Tiberghien (RVB Books)

L'année dernière, le prix avait été remis à Kourtney Roy pour son livre The Other End of the Rainbow (publié par André Frère Éditions).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones