Grève chez Editis : des centaines de milliers de livres à quai

Le préavis a été mis à exécution : ce 30 septembre, ActuaLitté a pu constater la détermination des salariés. Des ouvrages par centaines de milliers, immobilisés : « Tout est bloqué à quai et les chaînes ne fonctionnent plus », nous explique-t-on sur place. « Impossible de quantifier le volume de livres que cela représente : plus d’un million d’exemplaires, au minimum. »

À LIRE - Une grève bloquera les livres de Riad Sattouf et Michel Bussi

En premier lieu, on nous présente les palettes de la nouvelle bande dessinée de Riad Sattouf, Moi Fadi, le frère volé, puis celles du nouveau roman de Michel Bussi, Les assassins de l’aube.

No pasaran

Les deux best-sellers ont servi amplement servi à la communication des salariés en grève : « Et pourtant, la direction n’a pas cru bon de prendre contact avec nous. Une fois de plus, ils nous méprisent », estime-t-on dans l’entrepôt.

« Les nouveautés seront traitées en retard, et le mouvement impactera directement tous les titres à paraître la semaine du 7 octobre », avait-on promis. Ici, la parole est rigoureusement tenue.

Malgré toutes les précautions prises par les employés, le blocage n’aura pas été total : ce vendredi 27 septembre, des colis de la BD de Sattouf ont été préparés et expédiés le samedi. De fait, la maison d’édition que le dessinateur utilise pour publier certains de ses titres compte parmi les éditeurs tiers — donc, hors du groupe Editis. « L’actionnaire ne peut pas se permettre un fiasco avec un pareil acteur », nous confirme-t-on.

En confiant la diffusion/distribution de sa maison, Les Livres du futur, Riad Sattouf s’en remettait en effet à Interforum : le premier ouvrage paru sous ce label avait réalisé près de 225.000 ventes. Un poids considérable et un best-seller partenaire que l’on ne froisse pas.

Silence radio chez Editis

Or, au petit matin, les salariés ont découvert que des intérimaires avaient été engagés, malgré l’interdiction légale en cas de grève. « C’est illégal, un tel procédé : plutôt que de nous contacter, la direction prend des mesures pour casser la grève », s’agace un salarié.

Un autre renchérit : « Il n’y a pas d’argent pour nous, mais pour solliciter des intérimaires ainsi que des huissiers, là oui ? » De fait, deux commissaires de justice seront passés pour divers constats dans l’entrepôt durant la matinée.

Reconduction le 1er octobre

Vis-à-vis de Michel Bussi, le ton est plus apaisé : l’écrivain a été contacté par le syndicat Force ouvrière à l’origine du débrayage et a assuré de son soutien. Pour l’heure, ActuaLitté n’est pas parvenu à joindre l’un ou l’autre des auteurs, pas plus que la direction du groupe.

« Ce qui est certain, c’est que la grève ne s’arrêtera pas ce 30 septembre : demain est une journée de mobilisation nationale et nous reconduirons le mouvement ce 1er octobre. » Avec la perspective d’une accumulation d’exemplaires dans l’entrepôt et autant de retard à prévoir pour les offices…

Les salariés demandent l'ouverture immédiate d'une négociation concernant la prime PPV. Ils souhaitent également une répartition égalitaire de la participation entre tous les employés, à l'image de ce qui est pratiqué dans d'autres entités du groupe.

De plus, ils exigent une révision du calcul de l'intéressement pour garantir un versement aux salariés ou, à défaut, le rétablissement du complément. Enfin, une revalorisation significative du salaire de base ainsi que du pouvoir d'achat global est réclamée.

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0