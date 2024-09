500 éditeurs somment la Foire de Francfort de rompre ses liens avec Israël

Parmi ses éditeurs du monde entier, originaires du Brésil, du Canada, de Colombie, d'Inde, d'Indonésie, d'Irlande, du Japon, du Kenya, du Mexique, du Maroc, de Norvège, du Nigeria, des Philippines, d'Espagne, de Tanzanie, de Turquie, ou encore du Pays de Galles, on retrouve les québécois d'Écosociété et Lux Éditeur, et les Français de La Fabrique Éditions.

Publishers for Palestine est un collectif qui se tient solidaire avec le peuple palestinien face à ce qu'il considère comme « des actes de violence génocidaires d'Israël ». Ils entendent célébrer la résilience et la créativité palestiniennes, tout en critiquant la complicité des médias et des industries culturelles occidentales.

2023 qui ne passe pas

« Alors qu'une immense vague d'écrivains, d'artistes et d'institutions culturelles dans le monde entier se prononce pour la libération palestinienne, indignée par la complicité occidentale dans les crimes de guerre d'Israël, les crimes contre l'humanité et le génocide, de nombreuses institutions allemandes persistent à s'isoler en tentant de censurer ces expressions de solidarité, contrairement à l'opinion publique allemande qui s'oppose généralement aux actions militaires d'Israël à Gaza », affirment les membres de Publishers for Palestine.

Cette démarche fait suite aux actions de l'année précédente où, peu après l'attaque du 7 octobre contre Israël, le directeur de Francfort, Juergen Boos, avait affirmé que la foire se tenait « en pleine solidarité du côté d'Israël ». Des programmations spécifiques incluant des intervenants israéliens avaient été ajoutées, notamment un événement intitulé « Out of Concern for Israel », organisé par PEN Berlin dès le premier jour de la foire.

Une cérémonie prévue pour l'autrice palestinienne Adania Shibli, qui devait recevoir le prix LiBeraturpreis pour son roman Un détail mineur (traduit par Stéphanie Dujols, Actes Sud), avait été annulée, entraînant de vives critiques, notamment une tribune signée par plusieurs centaines d'auteurs du monde entier, dont Annie Ernaux, Abdulrazak Gurnah et Olga Tokarczuk, Prix Nobel de Littérature.

L'ouvrage s'articule autour du viol d'une jeune Bédouine par des soldats de l’armée israélienne, en 1949, en pleine guerre israélo-arabe...

D'importantes organisations arabes, y compris la Sharjah Book Authority et l'Association internationale des éditeurs arabes, avaient alors annulé leur participation, appelant au boycott de la foire, et critiquant plus généralement sa gestion des événements et son alignement perçu avec les positions israéliennes.

Slavoj Žižek avait également pris la parole, appelant à comprendre le contexte de l'affrontement et à soutenir les Palestiniens, malgré plusieurs interruptions de l'auditoire, reflet des tensions autour de la liberté d'expression. Salman Rushdie avait de son côté réclamé un cessez-le-feu.

La foire “complice” ?

Les temps forts de cette année, où l'Italie sera l'invitée d'honneur, incluent un événement le 19 octobre, « Occupé, Détruit, Combattu, en Tourmente : Quo Vadis Palestine ? », animé par le romancier palestinien et ancien ministre de la culture Atef Abu Saif, et modéré par la journaliste allemande Kristin Helberg, ainsi qu'une intervention d'Abdalrahman Alqalaq sur l'écriture en exil, programmée au nouveau Centre for Words le 17 octobre.

Pas suffisant pour les signataires de la lettre, qui sont formels au sujet de « la plus grande et la plus ancienne foire du livre internationale du monde » : elle est complice de « l'implication profonde de l'État allemand dans les crimes d'Israël contre le peuple palestinien ».

Et « malgré sa prétendue défense de respect, de diversité et de tolérance », à travers ses opérations financières et sa présence culturelle, la foire est enchevêtrée dans « le soutien financier, militaire et diplomatique de l'Allemagne au génocide d'Israël », affirment-ils. Enfin, elle se serait livrée, l'année dernière, à une « répression honteuse de la solidarité avec la Palestine ».

Les éditeurs membres de Publishers for Palestine sollicitent finalement la Foire du Livre de Francfort pour prendre des mesures fermes concernant Israël. Ils exhortent la foire à condamner publiquement les actions qualifiées de génocide et d'apartheid colonial d'Israël envers les Palestiniens. Ils demandent également à ce que la foire se conforme aux appels de la société civile palestinienne à ne pas engager de collaboration professionnelle avec les institutions culturelles israéliennes accusées de légitimer l'oppression.

Ils insistent encore sur la nécessité de reconnaître et de dénoncer les attaques d'Israël contre les acteurs culturels palestiniens, perçues comme une tentative de génocide culturel. Finalement, ils proposent que l’édition 2024 de la foire mette en avant les voix palestiniennes de manière significative, en évitant de minimiser les réalités de l’occupation et du génocide en cours.

Question sensible

En Allemagne, la question israélienne est abordée avec une sensibilité accrue due à l'histoire de la Shoah durant la Seconde Guerre mondiale. Cet héritage historique a instauré une responsabilité morale et constante qui influence la politique étrangère allemande, laquelle se caractérise souvent par un soutien plus ou moins prudent à l'État d'Israël.

Autre exemple de ces crispations autour de cette question : le Prix Hannah-Arendt pour la pensée politique a été suspendu cette année, à la suite de controverses liées à son attribution à Masha Gessen, critiquée pour ses comparaisons entre la situation à Gaza et l'exemple historique des ghettos juifs.

En réponse, Waltraud Meints-Stender, présidente du conseil d'administration, a annoncé une restructuration pour mieux gérer les sensibilités liées à l'antisémitisme.

