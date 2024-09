À l'aube de ses dix ans, Rouquemoute lance un “appel à l'aide

« Mourir ? Plutôt crever ! »

Rouquemoute pourra-t-elle fêter ses 10 ans ? La situation économique de la maison d’édition est mauvaise au point que tenir bon jusqu’en 2026, année des 10 ans, paraît improbable. Les caisses sont vides, la trésorerie nous fait constamment défaut, nous nous endettons pour pallier l’urgence. En moins d’un an, l’équipe est passée de quatre salariés à un et demi.

L’immédiateté du péril fait que je me résous à tirer la sonnette d’alarme et lancer cet appel à l’aide dans un contexte économique qui se tend de plus en plus. J’ai pu le constater sur nos stands en festivals : l’inflation a fait sauter le budget culture dans beaucoup de porte-monnaies. En parallèle, la surproduction s’amplifie : 3000 nouveautés BD par an avant le covid, 5000 après les déconfinements et nous en serions à 6000 cette année. Les libraires en pâtissent autant que les éditeurs indépendants. Les lecteurs s’y perdent. Les auteurs se paupérisent. Comment survivre face à cette offre pléthorique ?

Via son recours systématique aux préventes, les éditions Rouquemoute défendent un modèle économique singulier et nous croyons en sa complémentarité au sein de la chaîne du livre. Ce modèle ne concurrence pas les librairies : rares sont nos préventes qui dépassent quelques dizaines d’exemplaires vendus. Elles sont surtout un atout pour communiquer en amont de la sortie de nos nouveautés et pour contribuer à financer les frais de production d’un ouvrage. Depuis la création de la maison d’édition en 2016, nous avons constaté des mises en place en librairies plus élevées quand nos campagnes de préventes connaissent un fort succès.

Cette année, après l'obtention du Prix Schlingo au FIBD d'Angoulême pour Zozo le clown (Besseron), avec l’aide du Crédit Coopératif qui nous a accordé un prêt de trésorerie, nous avons fait l’audacieux pari de relancer la création éditoriale avec des nouveautés :

• Renaud derrière le rideau (Gaston, une belle histoire éditoriale, préfacée par Renaud),

• le diptyque Objectif Con (Klub),

• Hellfest Metal Space (qui clôt la trilogie Hellfest Metal, avec un coffret réunissant les trois albums avec deux posters offerts qui sort le 15 novembre),

• le développement de la collection des Bandes dessinées à poster (BDàP) avec 15 nouveaux titres (avec, entre autres, Cy, Lewis Trondheim, Bouzard, Fanny Vella ou encore Matthieu Chiara),

• la création de la collection Résilience (un thème de circonstance) avec deux premiers albums : Sept ans et neuf mois (Coline Veith) et Ma zone d'inconfort (Eldiablo, avec qui nous venons également de sortir Bonjour vieillesse, chroniques d’un quadra vénèr),

• Mon vrai visage (qui clôt la trilogie Michel de La Teigne, une incroyable imposture artistique qui aura duré sept ans),

• les rééditions cartonnées de KÅTALÖG (Jorge Bernstein) et d'Hiroshiman fait le clone (Rifo), ou encore La Rude-Bique-à-Pattes (Pixel Vengeur, un album qui s’adresse aux lecteurs avertis et nostalgiques du magazine Psikopat).

Alors “Mourir ? Plutôt crever !”, pour reprendre les mots de Siné. Nous avons mis en place un plan de relance avec force de proposition et humour. Moult projets sont également en préparation. Actuellement proposée aux festivals, une exposition sur la trilogie Hellfest Metal est en cours de production à l'initiative du festival Bulles à Croquer (Saint-Brieuc). Nous espérons que cette exposition relancera également les ventes de notre collection Hellmoute en librairies.

Je lance donc cet appel à soutien, à l'aube des dix ans de la maison d’édition, auprès des libraires qui nous découvrent à cette occasion ou qui apprécient déjà ce que nous proposons. Le meilleur moyen de nous soutenir, c’est de faire vivre le fonds et les nouveautés de notre catalogue en passant commande auprès de BLDD Images, notre diffuseur et distributeur.

Vous pouvez également commander, directement auprès de nous, les Bandes dessinées à poster (BdàP), collection où nous sommes en autodiffusion et autodistribution. Nous offrons des présentoirs dans le cadre d’une mise en place. Afin d’encourager un réassort en prévision des fêtes de fin d’année, nous venons de lancer une offre commerciale : 5 exemplaires d’une même BDàP achetés = 6ème exemplaire offert.

Côté finances, Rouquemoute agonise mais son catalogue est rempli de belles choses. Alors c'est le cœur plein d’espoir et le courage en bandoulière que je sollicite votre attention et votre bienveillance à notre égard.

Maël Nonet, éditeur, fondateur et gérant des éditions Rouquemoute

Illustration : dessin de Thibaut Soulcié pour les éditions Rouquemoute