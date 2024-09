Une procédure de redressement judiciaire pour Bubble, appli de vente de BD

La création de Bubble remonte à la période où la demande pour une plateforme simplifiée de gestion et d'achat de bandes dessinées en ligne devenait évidente. La librairie en ligne avait alors développé une application permettant aux utilisateurs de gérer leur collection, découvrir de nouvelles œuvres et acheter directement des bandes dessinées. En se focalisant sur la qualité du catalogue et l'expérience utilisateur, Bubble cherchait à se différencier des autres solutions.

Avec une levée de fonds de 300.000 € pour son lancement, la filiale de Heappi visait un lien spécifique avec les amateurs et collectionneurs de bandes dessinées en proposant des services personnalisés, des recommandations adaptées et des éditions exclusives. Parmi les acteurs du marché, Bubble offrirait un large éventail de bandes dessinées allant des nouveautés aux titres les plus rares.

Une application dédiée

Créée pour simplifier l'achat et la gestion de collections de BD, Bubble propose un catalogue diversifié comprenant des nouveautés, des titres rares et des éditions exclusives. Le service s'adresse aux amateurs de bande dessinée, leur offrant des fonctionnalités comme la gestion de leur collection via une application dédiée.

Sauf que depuis 2020, Heappi affiche des résultats financiers déficitaires. En 2020, elle enregistrait une perte de 79.600 €. La situation s'est détériorée en 2021, avec une perte atteignant 419.000 €. Cette tendance s'est poursuivie en 2022, témoignant des défis économiques auxquels la société fait face dans un secteur marqué par une forte concurrence des librairies physiques et autres plateformes de vente en ligne.

Un catalogue d'une dizaine de titres

Bubble s’était également doublé d’une structure éditoriale, distribuée par Interforum. Une dizaine de campagnes de financement participatif avait conduit à un catalogue d’une dizaine de titres, dont trois ouvrages découlant des rachats de 9emeArt et Comicsblog, officialisés en octobre 2020.

Pour compenser ces pertes, Bubble a cherché à innover en proposant des services complémentaires, tels que des recommandations personnalisées et des partenariats avec des éditeurs. La société bénéficie également du marché croissant de la bande dessinée numérique et des collections, capitalisant sur la passion des lecteurs pour ce médium.

Mais, ce 28 juillet, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Les créanciers ont eu deux mois pour adresser leurs factures en souffrance. La société a également connu des fluctuations dans sa trésorerie et son niveau d’endettement, laissant comprendre que la situation n’est guère brillante.

L’entreprise avait mis en place un système de librairies partenaires, où il était possible de retirer les commandes passées depuis l’application en click & collect. Une centaine d’établissements composait le réseau, quand la communauté revendiquée atteignait 250.000 utilisateurs.

Crédits : Bubble