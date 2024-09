Zone base vie, de Gwenaëlle Aubry : la loi du désir

La segmentation du récit, fait de chapitres nominatifs, accuse l’isolement qui affecte les personnages et les cases juridiques quadrillant leurs heures. Et sa décantation — ses trois parties s’abrègent, accélèrent — reflète l’allègement qui s’opère comme les confinements se desserrent, prennent du jeu.

Dans ce souffle haché, modulé, le roman donne à voir des vies en butte à l’épidémie qui nous a touchés, ainsi qu’à la violence des lois promulguées pour y obvier. Les êtres ont souffert par là même, dont le roman réfléchit les dimensions essentielles.

Les dimensions de l’être

L’une de ces dimensions est la raison, qu’amplifie notre société où tout est compté, décompté. Étudiante en philosophie, Kirsten s’insurge contre l’atteinte à la rationalité qu’instaurent les mesures décrétées par l’exécutif, en vertu de ses fonctions régaliennes. La raison d’État s’impose alors, broyant les êtres.

Ce d’autant plus qu’elle contraint une autre de leurs dimensions majeures : celle des corps, appelée par Nietzche la « grande raison », pour en faire ressortir la puissance en regard de celle de la raison abstraite, appendice de celle-ci.

« Je pense sans sentir donc je ne suis plus », postule Kirsten, manifestant les limites du cogito cartésien. L’intellect ne saurait être sans un substrat sensible — les corps possèdent d’ailleurs leur langage, qui prime le logos. Manon l’épouse vers Fulvio, car « son corps [sait] déjà sans mots » la vérité de son amour passionnel pour lui.

Quant à Claire, qui est enceinte, elle souhaite transmettre ce langage à son fils pour l’ouvrir au monde, lui « apprendre à toucher, à caresser, à empoigner, à approcher et se laisser approcher, et même si parfois on se cogne, et même si parfois ça fait mal ».

Une troisième dimension fonde l’être, qui prévaut, en dernier ressort : celle du désir. Manon en suit la loi autant que possible, en parallèle de celle que lui dicte sa raison d’avocate, nostalgique de l’époque précovid, « où le désir circulait, plus libre, plus contagieux que le virus, on attrape si vite le désir de l’autre ».

Georges, vieux savant, suit lui aussi cette loi dans ses rêves, tournés vers celle qu’il a aimée, étant enfant, et qui s’éteindra en EHPAD, en pleine pandémie.

Le souffle de la liberté

En tout état de cause, l’être aspire à la liberté dans toutes ses dimensions. Chacune pâtit des murs invisibles érigés par le pouvoir souverain dans l’ordre qui est le sien. Vivre, pour un être humain, c’est au fond exister : faire des choix, jouer avec son désir. Le roman se place ainsi sous un signe existentialiste.

Nietzsche est cité plusieurs fois, la nausée sartrienne survient comme symptôme pendant les confinements — pour Claire et François, notamment — et le mot « existence » est celui qui manque un temps pour traduire deux lignes de la proposition 94 des Éléments de théologie, de Proclus, amenant Georges à songer que « L’être [ne serait] qu’un variant mineur de l’existence », en définitive.

D’où l’enthousiasme de l’ultime partie du livre, à l’occasion de laquelle chaque personnage coïncide avec son désir. Nul chapitre ne la scinde, en effet, les faisant coexister dans un seul et même espace choral, unifié.

Le « commun » redevient possible, l’air libre reprend ses droits naturels. L’état d’exception reflue, la dématérialisation qu’il portait, le contrôle des corps, des possibles. Doublant cet effet, le récit passe à la première personne du singulier, preuve que les personnages réaccèdent à leur statut de sujet, après en avoir été aliéné.

Aux échappements de la fiction succèdent dès lors des envolées réelles vers les autres, les ailleurs, géographiques et physiques.