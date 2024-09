Rencontres Internationales du Webtoon : l'édition 2024 s'approche

Créé en 2022 sous le nom de "World Wide Webtoon Festival", l’événement a connu une croissance remarquable, reflétant l’essor du webtoon dans la culture populaire et les industries créatives. Dès sa première édition, il a réuni 40 participants venus des quatre coins du monde, soulignant ainsi l’intérêt croissant pour ce phénomène. En 2023, la deuxième édition a vu la participation de plus de 60 personnes, incluant pour la première fois des représentants de ministères, d'établissements publics et d’agences d’attractivité économique et culturelle.

Un rendez-vous international et inclusif

Pour cette troisième édition, les Rencontres adoptent une envergure plus internationale, élargissant leurs horizons vers les acteurs du webtoon en Afrique et en Amérique du Nord. Cette ouverture témoigne de la volonté de l’événement de créer un espace d’échange global et d’offrir une perspective diversifiée sur les enjeux du webtoon.

L’objectif de ces Rencontres est clair : offrir un cadre de discussion et de partage d’expériences pour analyser les stratégies, les savoir-faire et les enjeux de ce format numérique. L’événement entend aborder les sujets les plus importants et d’actualité, en donnant la parole à tous les acteurs de l’écosystème : auteurs, éditeurs, plateformes, prestataires de services, législateurs, ainsi que les organismes de soutien économique.

L’enjeu est également de favoriser la création de partenariats internationaux, en établissant des ponts avec d’autres manifestations dédiées au webtoon. En 2024, les Rencontres participeront ainsi au BICOF à Bucheon, au programme Focus Création Africa à Paris, ainsi qu’au Festival Bilili à Brazzaville. Cette ouverture souligne l’ambition des organisateurs de positionner cet événement comme un acteur central du webtoon sur la scène mondiale, tout en conservant un ancrage local et européen.

Un programme riche et diversifié

Le programme prévisionnel de cette édition 2024, établi au 16 septembre, annonce trois jours de rencontres et de discussions. La journée d'ouverture, le 5 novembre, débutera avec un cocktail de bienvenue en présence des acteurs du territoire, marquant officiellement l’ouverture des Rencontres.

Le 6 novembre, la journée commencera par une keynote de Sébastien Célimon, qui présentera un état des lieux du marché du webtoon, ainsi que les nouveautés et les grands axes de l’édition 2024. Ensuite, un cas d’étude sera présenté autour du webtoon "Le Fantôme de l’Opéra", une coproduction entre Delitoon et KidariStudio. Cette intervention mettra en lumière les aspects créatifs et techniques de la production d’un webtoon.

La matinée se poursuivra avec un atelier consacré aux droits des auteurs, animé par Saki et Pamela de la Ligue des auteurs professionnels. Cette session abordera les enjeux liés à la protection des droits des créateurs, une question essentielle dans un secteur en pleine mutation.

L'après-midi sera également ponctué d’événements phares. Parmi eux, une table ronde explorera les pistes pour diffuser son webtoon à l’international, avec des intervenants tels que Sarah Nehme de la plateforme ONO et KIM Siho de KENAZ. Cette discussion vise à fournir des clés et des stratégies pour permettre aux auteurs et éditeurs de s’ouvrir à de nouveaux marchés.

Ensuite, l’édition 2024 de l’étude sur les conditions de travail des auteurs et autrices de webtoon sera présentée par Kotopopi, AntiGa de Slap Studio, Sakimie et Maguelone Dunoyer de Myrà Studio. Ce moment sera l’occasion de faire le point sur les conditions de création et de mettre en lumière les défis auxquels sont confrontés les auteurs dans leur activité.

La journée se terminera par un retour d’expérience sur la Webtoon Academy, avec la participation de Diane Ranville d’Ellipse Studio et de KIM Siho de KENAZ, accompagnés des apprenants de l’Académie. Un dîner offert par ONO clôturera cette deuxième journée, offrant aux participants un moment de networking dans un cadre convivial.

Le 7 novembre : analyses et perspectives

La dernière journée, le 7 novembre, commencera par une présentation des chiffres des webtoons papier par Sébastien Célimon de White Dragon Event, avant de se poursuivre avec un atelier animé par Saki et Pamela de la Ligue des auteurs professionnels. À 11 heures, une présentation du webcomics "Le Bras de Fer" sera proposée par Gilles Ciment, directeur adjoint de l’ECPAD, et Pascal Roussel, réalisateur. Enfin, la journée se conclura par un focus sur les évolutions technologiques dans le domaine du webtoon, puis une session de clôture suivie d’un cocktail d’au-revoir.

Comment participer ?

Les accréditations pour assister aux Rencontres Internationales du Webtoon peuvent être commandées en ligne via la plateforme BilletWeb ou directement auprès de l’organisateur, Sébastien Célimon. Deux types de tarifs sont proposés : le tarif "Early Bird" valable jusqu’au 30 septembre, avec une remise pour les auteurs (50 € HT) et les professionnels (200 € HT), et le tarif plein appliqué à partir du 1er octobre.

Informations pratiques

L'événement se déroulera à la Halle Culturelle de Monteux, située au Château d’eau, 34 rue des Hortensias. Pour s’y rendre, plusieurs options sont possibles : en train, via la gare TGV d’Avignon puis en TER direction Carpentras avec arrêt à Monteux ; en avion, via l’aéroport de Marseille-Provence, avec un transport organisé jusqu’à Monteux ; ou encore en voiture par l’autoroute A7. Des solutions d’hébergement variées sont proposées, allant de gîtes à proximité, comme le Mas La Dragonette à Entraigues, à des hôtels situés à Monteux et Carpentras.

Un événement à ne pas manquer

Les Rencontres Internationales du Webtoon offrent une occasion unique aux professionnels du secteur de se retrouver, de partager leurs expériences et de réfléchir ensemble aux enjeux et perspectives du webtoon en France et à l’international. Avec un programme riche et diversifié, cet événement s’impose comme un espace d’échange et de développement pour tous les acteurs de cet écosystème en pleine croissance.

Le programme est disponible ci-dessous.