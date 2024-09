Les langues françaises, invitées de La Grande Librairie

Académicienne, philosophe, philologue, traductrice, directrice de recherche au CNRS, Barbara Cassin est l’une des commissaires de l’exposition présentée à La Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts. Elle défend la vision d’une langue en mouvement, ouverte sur le monde et sur les autres. Une langue qui appartient à tous et ne cesse de se réinventer, à l’intérieur, mais aussi au-delà des frontières de l’hexagone. Une langue vivante, résolument vivante.

Une vision que partagent Jean-Marie Gustave Le Clézio (Prix Nobel de Littérature en 2008) et Alain Mabanckou. Leur œuvre embrasse notre humanité et se déploie dans le monde entier. En 2007, ils faisaient partie des signataires du manifeste Pour une « littérature-monde » en français. Une invitation à abolir la distinction artificielle entre une « littérature française » et une « littérature francophone » souvent marginalisée, à libérer la langue des carcans nationalistes et identitaires, ainsi qu’à célébrer les valeurs universelles dont le français est porteur.

Ce ne sont pas Shumona Sinha et Atiq Rahimi (Prix Goncourt en 2008 pour Syngué sabour. Pierre de patience, P.O.L) qui nous diront le contraire ! Elle est née en Inde ; lui, en Afghanistan. L’une aurait pu écrire en bengali ou en anglais, l’autre a longtemps écrit en persan. Tous deux ont fait le choix de s’emparer du français pour s’émanciper du poids des interdits, de l’autocensure et des traditions. Deux plumes et deux voix exceptionnelles.

Faire résonner et entendre notre langue — telle est la mission que poursuit Lisette Lombé ! Spécialiste des langues romanes, écrivaine, performeuse, désignée poétesse nationale par son pays, la Belgique, elle exalte la portée révolutionnaire des mots en pratiquant ce qu’elle appelle « une langue de feu ». Dans le cadre du Festival de la francophonie qui s’ouvre le 2 octobre, elle participera à une session de poésie sonore.

PODCAST - Augustin Trapenard dévoile les coulisses de La Grande Librairie

Enfin, Mirelle Huchon, professeure émérite à l’Université Paris-Sorbonne, spécialiste de Rabelais, mais plus largement de l’histoire du XVIe siècle et de la Renaissance, reviendra sur son Histoire de la langue française (Livre de poche), ainsi que sur les enjeux et conséquences de l’ordonnance de Villers-Cotterêts édictée par François Ier en 1539, laquelle institue l’usage du français à l’échelle nationale. Un texte fondateur.

On dit volontiers de notre langue qu’elle est difficile à apprendre – voyons ce qu’en disent les élèves de la classe allophone du collège Marie-Marvingt à Bouguenais (44) ! La romancière Laura Alcoba est allée à leur rencontre pour leur parler de littérature et de poésie. Elle a fait la connaissance de Yulianna Skripnik. Cette jeune ukrainienne, âgée de 12 ans, apprend le français depuis deux ans maintenant et partagera avec nous quelques vers du poète Joachim du Bellay.

Saviez-vous qu’en termes de nombre de locuteurs, le Royaume-Uni serait le huitième pays du monde où l’on parlerait le plus français ? Prenons donc la direction de Londres, où nous a donné rendez-vous Isabelle Claret Lemarchand, présidente de l’Association internationale des libraires francophones. Elle cultive la joie de lire dans la seule librairie française de la capitale britannique créée en 1978. Son nom ? « La Page ».

Rendez-vous ce 2 octobre, à 21 h, sur France 5.