Jaadugar : l'esclave qui fit trembler l’empire mongol  

Dans la Perse du XIIIe siècle, la petite Sitara est vendue comme esclave à une illustre famille de savants. D’un caractère bien trempé, elle est remarquée par le fils de la maison qui se lie d’amitié avec elle et permet qu’on la laisse apprendre à lire et à réciter le Coran. Sa maîtresse, Fatima, a beaucoup d’affection pour elle et la traite comme sa propre fille. Les autres esclaves sont elles aussi bienveillantes envers elle. Même si Sitara rêve de liberté et d’indépendance, son quotidien n’est pas désagréable.

De la petite histoire à la grande…

Mais en ce XIIIe siècle, Genghis Khan et ses fils ambitionnent de conquérir toute l’Asie centrale, et pour cela, ils sont prêts à piller toutes les villes et à tuer tous les hommes qu’ils rencontrent, n’épargnant que les artisans les plus doués. La famille à laquelle Sitara a été vendue ne fait pas exception.

Son village mis à feu et à sang, la voilà livrée à elle-même, au milieu des steppes, encerclée de féroces soldats mongols. Les paroles de son jeune maître seront la clé de sa survie : il lui a appris que le savoir donnait la capacité de s’adapter à toutes les situations.

L’un des chefs barbares a volé des livres, mais il est incapable de les lire. Sitara, elle, connaît le contenu de ces ouvrages autant que la langue dans laquelle ils sont rédigés. C’est ainsi que, petit à petit, son destin va changer...

Jaadugar détonne dès les premières pages, par le cadre spatio-temporel du récit autant que par le style graphique. Malgré l’impression enfantine que peut donner le trait au premier abord, on découvre au fil des pages des décors magnifiques, des expressions vibrantes d’humanité et un sens du détail plein de finesse.

À la manière de Persépolis, la rondeur du trait ne sert que mieux la puissance des émotions qu’il convoie. Les aplats noirs sont pleins de profondeur et de gravité, et les étoffes richement brodées achèvent de nous transporter complètement dans l’ambiance de l’Asie centrale. Au fil des chapitres, on découvre la maîtrise de Tomato Soup pour nous faire ressentir à quel point les évènements marquent et transforment ses personnages.

… Et de la grande histoire à l’universel

L’intrigue, librement inspirée de faits historiques, décale la focale pour nous faire suivre les destins croisés de deux femmes destinées à bouleverser leur époque, l’une par le bas — Sitara l’esclave — et l’autre par le haut — Töregene, femme de l’empereur.

Elles n’ont qu’un point commun : celui de refuser de se plier au carcan de leur époque. À travers elles, on vit comme à la première personne ce récit hautement documenté, mais plein de modernité et de fraîcheur. Cependant, la rage qui anime progressivement la petite Sitara pourrait bien enflammer l’empire déjà troublé par la mort du khan…

Jaadugar : La légende de Fatima explore tout ce qui vient naître dans l’esprit vif des femmes qu’on sous-estime et qu’on oppresse. L’intrigue a beau être dramatique, elle ne manque pas de tendresse ni d’humour (une des esclaves de la famille est une parodie directe de Mari Kondo…).

Avec ce titre étonnant, plein d’aventure, d’intrigues politiques, de doubles jeux et de découvertes humaines, Glénat décide de rompre avec les sempiternelles étiquettes shônen/shôjo en instaurant une nouvelle charte graphique, qui met au centre l’esprit des œuvres plutôt que leur genre.