Idris Elba porte une adaptation de Tout s'effondre de Chinua Achebe

Plus de soixante ans après sa parution, le premier roman très remarqué de Chinua Achebe, Tout s'effondre, connaitra une nouvelle vie grâce à une adaptation en série coproduite par Idris Elba et A24. La fameuse boite de production est devenue incontournable dans le paysage audiovisuel américain, avec des films comme Moonlight (2016), Midsommar (2019) ou encore Everything Everywhere All at Once (2022).

Publié pour la première fois en 1958, Tout s'effondre a connu un succès mondial et aidé à la reconnaissance de la littérature africaine. Il a également fait entendre un autre récit de la colonisation au Nigeria.

Dans le village ibo d'Umuofia, Okonkwo est un homme écouté dont la puissance et le courage sont vantés par tous, un fermier prospère qui veille sur ses trois épouses et sur ses huit enfants, un sage guerrier jouissant de la confiance des anciens. Son monde repose sur un équilibre cohérent de règles et de traditions, mais l'extérieur s'apprête à violer cette réalité qui semblait immuable : les missionnaires d'abord, les colons britanniques ensuite vont bouleverser irrémédiablement l'existence de tout un peuple. – Le résumé de l'éditeur pour Tout s'effondre

L'ouvrage a été suivi par deux textes, Le Malaise (1960), puis La Flèche de dieu (1964). En France, le roman a été publié pour la première fois en 1966, aux Éditions Présence africaine, puis chez Actes Sud, en 2013, dans une nouvelle traduction de Pierre Girard. Le Malaise et La Flèche de dieu ont respectivement été publiés en 1974 et 1978 par Présence africaine, dans des traductions, respectivement, de Jocelyn Robert Duclos et Olga Mahougbé Simpson.

Pour l'instant, d'après les informations de Variety, aucun diffuseur n'a été approché pour cette série, dont le scénario doit encore être écrit.

Photographie : Idris Elba, le 9 septembre 2024 au 10 Downing Street (illustration, Number 10, CC BY-NC-ND 2.0)