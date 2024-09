La prochaine BD de Riad Sattouf bloquée par une grève

Ce devait être le grand retour du dessinateur : Moi, Fadi, prévu aux éditions Les Livres du futur, la maison d’édition que Riad Sattouf avait ouverte pour l’occasion, se nourrissait de l’histoire du frère de l’auteur. Après L’Arabe du futur, centré sur son propre parcours, cette trilogie explorait à nouveau des récits personnels.

« J’étais avide et curieux de savoir quelle avait été sa vie en Syrie pendant toutes ces années », expliquait-il début septembre. Et pour cause, ce frère, il ne l’avait retrouvé qu’en 2011.

Appel à la grève chez Interforum

Mais ce lancement sera contrarié par un autre calendrier : celui des salariés d’Interforum, la filiale de diffusion/distribution d’Editis. À l’initiative du syndicat FO, un appel à la grève pour le 30 septembre a été déposé ce vendredi 27 auprès de la direction.

Avec pour conséquence immédiate de bloquer les départs de livres qui se font depuis l’entrepôt de Tigery. « Les nouveautés seront traitées en retard, et le mouvement impactera directement tous les titres à paraître la semaine du 7 octobre », nous confirme un salarié. En outre, les envois inachevés ce 27 septembre auraient été reportés au 30… donc des accumulations supplémentaires.

En somme, aucune librairie ne recevrait la prochaine BD de Sattouf dans les temps, de quoi mettre de l’eau dans le gaz. En passé, la menace d’une pareille démonstration de force avait conduit la direction à se montrer plus à l’écoute. De fait, c’était un autre best-seller, Marc Levy, dont le 25e ouvrage, La Symphonie des monstres, était pris dans la tourmente d’une menace de grève.

Le débrayage n’avait pas suivi, suite à de multiples pressions sur la direction d’Editis : personne n’avait envie que le romancier soit ainsi pris en otage…

Une nouvelle direction, les mêmes méthodes ?

L’organisation syndicale s’exaspère que depuis des mois, sont dénoncés « la dégradation des conditions de travail » aussi bien que « le manque de reconnaissance du travail réalisé par les salariés » de la filiale. Ces derniers, « de plus en plus exténués et en colère », se heurtent à la nouvelle direction « installée depuis le rachat du groupe par le milliardaire Daniel Kretinsky ».

Dans un document consulté par ActuaLitté, FO appelle « au soutien le plus large possible des salariés grévistes : salariés du groupe, mais aussi les lecteurs, les passionnés de littérature et de récits, et les auteurs eux-mêmes ».

Et d’affirmer : « Notre action vise à ce que la culture et le livre demeure un secteur protégé des appétits voraces de la lucrativité et de l’exploitation des travailleurs qui en découle, et pour qu’au contraire, du salarié dans l’atelier au plus grand écrivain, chacun perçoive une juste et digne rémunération de son travail. »

Pour minimiser l’impact sur les salariés qui suivront le mouvement, une cagnotte est d’ailleurs prévue : le 30 septembre sera en effet une journée noire, mais la grève pourrait durer « plus si nous n’obtenons rien ».

Rétablir un équilibre dans le groupe

« Le constat chez Interforum est préoccupant », assure-t-on chez FO. Et de pointer des salaires trop bas, notamment sur les sites logistiques, et des embauches concentrées en haut de l’échelle plutôt qu’à la base.

En outre, la prime PPV est refusée malgré les multiples demandes, tandis que certains bénéficient d’une prime de cession – à la hauteur de 1,7 million d’euros, comme l’avait dévoilé ActuaLitté.

Selon l’OS, toute négociation pour une participation plus équitable a échoué, laissant les salariés sans intéressement une année de plus. « Les conditions de travail se détériorent, même pour les représentants, et les assistantes commerciales et comptables continuent de ne pas être reconnues ni dans leur grade ni dans leur rémunération », nous explique-t-on.

Quant à Riad Sattouf, le coup promet d'être dur : nombre de librairies spécialisées ND attendaient avec impatience cette sortie, face à une rentrée un peu trop morose côté 9e Art.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0