My Hero Academia de retour au cinéma avec You're Next

Réalisé par Tensai Okamura, le long-métrage s'inspire évidemment de la série de mangas signée par le mangaka Kōhei Horikoshi, qui doit prochainement se terminer... Quant à l'anime, il touche aussi à sa fin avec une septième et ultime saison...

Mais, avant d'atteindre la conclusion de My Hero Academia, un nouveau long-métrage, My Hero Academia: You're Next, s'intercale entre la saison 6 et la suivante, justement. Le scénario du film a été signé par Yosuke Kuroda, qui a évidemment travaillé sur la série animée.