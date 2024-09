Musée mobile, le MuMo emmène la BD en balade

La Cité internationale de la bande dessinée d'Angoulême et le Fonds régional d’art contemporain Poitou-Charentes ont sorti plusieurs œuvres de leurs collections pour leur faire voir du pays, en Nouvelle-Aquitaine... À compter du 11 octobre prochain et jusqu'au 3 janvier 2025, un musée mobile sur roues effectue ainsi une tournée sur le territoire.

L'art contemporain en itinérance

Conçu en 2011 par Ingrid Brochard « pour rendre l’art contemporain accessible à ceux qui en sont éloignés, en partageant une expérience artistique et esthétique sur les territoires », le MuMo s'est d'abord installé dans un conteneur aménagé par l'architecte Adam Kalkin, avant une nouvelle version, signée par la designer Matali Crasset en 2017.

Ce musée itinérant peut se déployer rapidement, et accueillir le grand public le temps d'une exposition plus ou moins conséquente. Des espaces extérieurs, abrités, peuvent devenir les lieux d'ateliers ou d'autres parties d'un accrochage. « Le défi de la mobilité, c’était de partir d’un camion standard auquel on donne à la fois une possibilité d’expansion spatiale et de magie », souligne Matali Crasset.

Depuis sa création en 2011, le MuMo revendique plus de 170.000 visiteurs, dont près de 70.000 enfants, 7 pays visités et 270 étapes, dont 1 sur 2 réalisée dans un village de moins de 2000 habitants ou dans un Quartier Politique de la Ville.

À la rencontre du 9e art

L'exposition « Le dessin dans tous ses états », qui s'ouvre ce 11 octobre, ambitionne d'ajouter 6000 visiteurs et une vingtaine d'étapes, en Nouvelle-Aquitaine. Elle présentera dans le MuMo une quarantaine d’œuvres issues des collections de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême et du Fonds régional d’art contemporain Poitou-Charentes, pour explorer les liens entre la BD et le dessin contemporain.

Ces liens sont multiples et féconds grâce à la grande liberté qu'offre l’usage du dessin parfois élargi à la peinture, à la broderie, à la photographie ou même à la sculpture et à la vidéo. Avec, en commun, le rapport au trait et au récit, l’usage de figures et de signes, la représentation d’espaces fragmentés, les auteur·ice·s et artistes rendent compte de leurs environnements familiers et de mémoires sociales ou intimes. – La Cité de la BD et le Frac Poitou-Charentes

Parmi les artistes représentés au sein de l'exposition, Julie Doucet, David B, Hermann, Patrice Killoffer, Lorenzo Mattotti, Joann Sfar, Jérôme Allavena, Glen Baxter ou encore Zora Mann, entre autres. Le commissariat de cette exposition a été assuré par Anne Hélène Hoog, Régis Fabre et Oriane Zugmeyer.

À LIRE - Illusions (conjugales) perdues : le mariage balzacien

L'itinéraire passe par la Charente, la Haute-Vienne, les Landes et le Lot-et-Garonne, et cible en priorité les villages de moins de 3000 habitants et les Quartiers Politique de la Ville.

Pour plus d'informations sur le passage de MuMo, rendez-vous à cette adresse.

Photographie : Le MuMo, fondé par Ingrid Brochard et imaginé par la designer matali crasset en 2017 (© Fanny Trichet)