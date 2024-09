Le Donjon de Naheulbeuk, en édition limitée sur Switch

Le Donjon de Naheulbeuk a commencé comme une saga audio parodique créée en 2001 par l'auteur français John Lang, alias Pen of Chaos. Cette œuvre humoristique s'inspire des univers de jeux de rôle et de la fantasy, caricaturant les clichés du genre.

Diffusée gratuitement sur Internet, elle raconte les mésaventures d’un groupe d’aventuriers improbables et maladroits, composés d’un Ranger, d’un Nain, d’un Elfe, d’un Barbare, d’une Magicienne, d’un Voleur et d’un Ogre. Dès ses débuts, Le Donjon de Naheulbeuk se distingue par son humour décalé, ses dialogues absurdes et ses situations burlesques.

Face au succès rencontré en ligne, le concept s’est rapidement étendu à d’autres formats. John Lang a publié des romans, des bandes dessinées, des jeux de société, et plus récemment, des jeux vidéo. Cette évolution a transformé Le Donjon de Naheulbeuk en un univers culte de la fantasy parodique, apprécié tant par les amateurs de jeux de rôle que par les néophytes.

Pour les éditeurs des bandes dessinées, albums et autres, ce sont d'ailleurs plus de 2,25 millions d'exemplaires de ces histoires qui ont été écoulés, depuis la sortie en septembre 2005 du premier titre Le Donjon de Naheulbeuk : Tome 1 - Première saison, partie 1 – album illustré par Marion Poinsot et écrit par John Lang (données : Edistat).

Pour l'heure, Microids annonce la sortie de l’édition limitée Naheulbeuk - Le Maître du Donjon est désormais disponible sur PlayStation 5 et Nintendo Switch.

Votre mission, si vous l'acceptez... Incarnez Reivax, le demi-gobelin intendant du Donjon de Naheulbeuk, servile ou non. Bien avant l'arrivée des audacieux aventuriers, vous devrez bâtir, développer et peupler la tour branlante de Naheulbeuk. Mais surtout, veillez à ne pas provoquer la colère de votre maître, l'effroyable sorcier Zangdar.



Les passionnés de la saga peuvent désormais se procurer cette version spéciale et s'immerger dans l'univers unique du Donjon de Naheulbeuk !