À peine arrivée en librairie, Valérie Perrin au sommet des ventes

Jolie remontada pour le deuxième, qui occupait la 7e place la semaine dernière, avec son Jacaranda (Grasset). La Femme de ménage de McFadden Freida, traduit par Karine Forestier, se fraie son chemin, et décroche la médaille de bronze, avec 14.979 lecteurs.

Pour le jeune Rimbaud, la vie est (enfin) un long fleuve tranquille : il occupe (encore) les quatrième et sixième place du classement avec Cahiers de Douai ; 1re generale & techno, bac de français, et Les Cahiers de Douai d'Arthur Rimbaud à la 6e place, chez deux éditeurs, Hatier et Belin Éducation, avec respectivement 14.077 et 9330 livres écoulés.

Se retrouve à la 5e place La sage-femme d'Auschwitz, de Anna Stuart, traduit de l'anglais par Maryline Beury avec 12.465 exemplaires cédés. L’impossible retour, d'Amélie Nothomb, garde sa 6e place, avec 9622 copies vendues.

Mélissa Da Costa tient toujours ... mais chute à la 7e place, avec Tenir Debout et ses 8853 de ventes, suivie de près par Olivier Norek et Les guerriers de l'hiver (8768 exemplaires).



Mention spéciale pour le livre de Victor Castanet Les Ogres, qui a conquis 8446 lecteurs, et atterrit à la 10e place, avec un nouveau livre-choc paru aux éditions Flammarion. Un récit qui révèle les secrets de People & Baby, le « premier gestionnaire indépendant français de crèches ». Un groupe qui pèserait un milliard d’euros. Il s'était déjà essayé avec succès à ce genre littéraire avec Les Fossoyeurs, Prix Albert Londres 2022.

Cette 38e semaine comptabilise 49 nouveaux entrants : outre Valérie Perrin qui virevolte loin devant tout le monde, notons que Sandrine Collette signe la plus belle progression : Madelaine avant l’aube remonte de 122 places pour arriver à la 39e. À suivre...

Résultats en berne avec un recul de 3 % des ventes en volume, soit 5,509 millions d'exemplaires. Côté chiffre d'affaires, petit trou dans la caisse : de 72,425 millions €, le marché chute à 66,031 millions €, soit 8 % de recul.

Les 200 titres du classement représentent 11 % des résultats en volume et 12 % en valeur.

