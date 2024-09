Le nouveau Prix Littéraire Environnement révèle sa sélection

Une présélection d'ouvrages a abouti à une liste de 10 titres pour chaque catégorie. Les jurys, composés de représentants des communes, bibliothèques, écoles, universités et associations partenaires, sont à présent chargés de lire et d’évaluer ces ouvrages, entre décembre 2023 et juillet 2024.

Dans une journée dédiée à la Culture et l’Environnement, des scientifiques et auteurs interviendront lors de conférences abordant des thèmes tels que la biodiversité, le climat, les glaciers, la montagne et l’eau.

La sélection Jeunesse

– Perma village ! d’Olivier Dain-Belmont et Fachri Maulana (Sarbacane)

– Le prix du vent de Maxime Poisot, Sioux Berger et Baptiste Chouët (Editions du Rocher)

– Les plantes à la rescousse ! de Vikram Baliga et Brian Lambert (trad. Julie Lavallée, Grenouille éditions)

– Qui a mangé les légumes de Monsieur Lapin ? de Valérie Satin et Marie-Pierre Emorine (L’Astre Bleu)

– Mon herbier des gens de Rémi Courgeon (La cabane bleue)

– Le super week-end de l’océan de Gaëlle Alméras (Maison Georges)

– Raz de données d’Alice Durand Robbert (Delachaux et Niestlé)

– Atlas insolite de la Terre de Mike Higgins et Manuel Bortoletti (trad. Philip Escartin, Armand Colin)

– Lili Pollen de Faustine Brunet et Annabel Coavoux (Editions bluedot)

– La sève de nos vies de Mary Aulne et Mathieu Bertrand (Rue de l’échiquier)

La sélection Adulte

– C’est le monde à l’envers ! de Nicolas Vanier (XO Editions)

– Le grand bilan écologie ou économie ? de Marc Haumont (L’Harmattan)

– Un tour de roue de Marie Dorin (La Salamandre)

– Les Terres animales de Laurent Petitmangin (Manufacture de livres éditions)

– Le GIEC urgence climat de Sylvestre Huet (Editions Tallandier)

– Ecouter les voix du monde de Jacques Tassin (Editions Odile Jacob)

– La révolution des algues de Vincent Doumeizel (J’ai lu)

– Striatum de Sébastien Bohler (Bouquins Editions )

– La pêchécologie de Didier Gascuel (Quae Editions)

- Happy End de Nicolas Hazard (Flammarion)

