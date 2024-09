Livre, puis docufiction, puis film : Les Fossoyeurs encore adapté

Vendu à 220.000 exemplaires environ (grand format et poche confondus, chiffre Edistat), Les Fossoyeurs, de Victor Castanet, méritait bien deux adaptations.

France Télévisions annonce ainsi le tournage, du jeudi 26 septembre au jeudi 24 octobre 2024, à Bordeaux, dans le département Gironde et en région Nouvelle-Aquitaine, d'un téléfilm intitulé Les rives du fleuve. Ce dernier s'inspire de l'ouvrage de Castanet, adapté en scénario par Guillaume Nicloux, qui réalise également cette fiction de 90 minutes.

Nicloux est notamment connu pour un autre téléfilm, L'Enlèvement de Michel Houellebecq (2014), qui mettait en scène le célèbre écrivain. Il a ensuite collaboré à plusieurs reprises avec ce dernier, au cinéma, pour Thalasso (2019) et plus récemment Dans la peau de Blanche Houellebecq (2024). Pour la rédaction du scénario et des dialogues, le réalisateur-scénariste a été accompagné par Anne-Louise Trividic (Le moine, Ma nuit...).

Cette fois, Houellebecq ne semble pas de la partie. La distribution réunit en effet Élodie Bouchez (Alice), Didier Flamand (Jacques), Éric Caravaca (Olivier), Françoise Lebrun (mère d’Alice) et Sammy Lechea (Nasser).

Alice, une vétérinaire d’une cinquantaine d’années, est confrontée à la mort mystérieuse et subite de sa mère peu après l'avoir placée dans une résidence pour personnes âgées. Dévastée, elle s’enfonce dans le deuil et la culpabilité. Mais lorsque son oncle Jacques lui annonce s’installer dans la même résidence, la peur de le perdre également agit alors comme un détonateur pour Alice. Elle entame alors une enquête sur les circonstances entourant le décès de sa mère, et ne tarde pas à découvrir des irrégularités troublantes au sein de l’établissement. Lorsqu’elle rencontre Nasser, un jeune homme au tempérament explosif et lui aussi inquiet pour son grand-père également résident, Alice trouve un allié dans ce qui était jusqu’alors une croisade personnelle. Ensemble, ils mettent à jour des dysfonctionnements graves et des négligences répétées que la direction de l'établissement dissimule. Mais l’enquête fait du bruit et la résidence ne tarde pas à en être alertée, laissant craindre des conséquences quant au traitement des proches d’Alice et Nasser, loin des regards. Alors qu’Alice commence à baisser les bras, épuisée par la tension d’une enquête qui frôle avec l’obsession, un journaliste se présente à elle : Victor Castanet, décidé à exposer les dérives systémiques au sein du groupe. – Le synopsis pour Les rives du fleuve

Produit par Storia Television (Mediawan), avec Thomas Anargyros et Sabine Barthélémy aux postes de producteurs, le téléfilm n'a pas encore de date de diffusion.

Une autre adaptation attendue

France Télévisions n'a pas perdu de temps avec Les Fossoyeurs : outre ce téléfilm, le groupe audiovisuel avait en effet commandé un documentaire en deux parties, de 52 minutes chacune, réalisé par Vincent Trisolini (Meurtres à Amiens, Tahiti PK.0, Cut).

Produit par Maximal Productions, le projet a été coécrit par Hugues Derolez, Victor Castanet et Vincent Trisolini et devrait être diffusé prochainement sur France 3. A priori, le résultat devrait pencher sur le docufiction, avec la présence d'acteurs et actrices pour incarner les différents protagonistes.

Camille, Laurent, Carmen et Patrick connaissent ORPEA par cœur, ils en sont à la fois les rouages et les victimes. Tous les 4 ont été les employés de cette entreprise qui, depuis 20 ans et dans l’indifférence la plus totale, a transformé les personnes âgées en ratio financier au détriment de la qualité des soins. Ils aimeraient parler, révéler ce qu’ils ont découvert, la maltraitance des personnes âgées au nom du profit. Mais ils ont peur. – Extrait du synopsis pour Les fossoyeurs

Quant à Victor Castanet, il vient de publier Les Ogres (Flammarion), une nouvelle enquête, cette fois consacrée au secteur de la petite enfance...

Photographie : illustration, Département des Yvelines, CC BY-ND 2.0