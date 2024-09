Iosonovulnerabile : quand Pasolini s'invite à Paris

Elle s'inscrit dans une série d’expositions, de performances et de rencontres dans les musées et espaces d’art, mettant en lumière la créativité et l’innovation artistique dans tout le pays. Inclus dans cette Journée, le projet utilise le thème de la vulnérabilité comme point de départ à une réflexion sur le rôle de l’artiste dans la société actuelle.

IOSONOVULNERABILE de son titre original, inspiré du livre Corpus et Vulnus de Sergio Mario Illuminato, est un projet du mouvement VulnerarTe APS.

VulnerarTe APS est une association à but non lucratif centrée sur la vulnérabilité comme thème artistique et social. Ce mouvement vise à promouvoir des projets culturels et artistiques qui interrogent la fragilité humaine tout en explorant son impact sur la société contemporaine.

Un dialogue imaginaire entre Sergio Mario Illuminato et Pier Paolo Pasolini permet d’éclairer cette initiative.

Au Pasolini fictif, qui dit avoir « trouvé dans la vulnérabilité des gens la véritable humanité, celle qui s’est perdue dans les illusions bourgeoises du bien-être », Illuminato répond que son projet était justement de « célébrer précisément cette humanité blessée que tu as toujours défendue ».

Après un échange sur la place de l’artiste pensé dans sa vulnérabilité humaine, commune aux autres, mais également dans celle d’un rôle qu’il doit assumer pour impacter le collectif, Illuminato conclut en disant vouloir faire perdurer, avec son projet, celui plus grand que son prédécesseur semblait vouloir mener : « Ton parcours a ouvert la voie. J’espère seulement que notre travail, aujourd’hui, pourra continuer à réveiller ces consciences que tu as secouées avec tes œuvres. »

Crédits Image : Sergio Mario Illuminato et Pier Paolo Pasolini