Traduit de l'anglais (États-Unis) par Marguerite Capelle ce livre rassemble des Nouvelles écrites entre 1965 et 67, par une jeune écrivaine accomplie dès ses 22 ans. Fresque de personnages, et situations, qui illustrent l'amérique des années 60, alors que la ségrégation raciale est abolie, mais que perdurent les injustices, les luttes individuelles et collectives au sein de familles, de quartiers.

Les “voisins“ sont ceux par lesquels viennent la menace sournoise d'une délation, le jugement sans appel, les réactions explosives de rejet, et le lieu où faire reconnaître ses nouveaux droits. À hauteur d'enfants, comme d'adultes, les récits captent le lecteur, et le placent comme témoin de la révoltante condition des premiers à tenter de pousser les lignes.

Vaillance ou chute dans le retrait psychique, les personnages inoubliables prennent vie en quelques pages.

La propre vie de l'auteure aura été aussi courte et dense qu'une Nouvelle.