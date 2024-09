Coulée brune : quand la démocratie perd ses mots

Depuis, les dérives se sont intensifiées. Les débats politiques se sont réduits à de simples faits divers et à des expressions d'indignation. Une extrême droite en pleine expansion, nourrie par des discours complotistes et haineux, menace la stabilité démocratique.

L'auteur examine le glissement du discours politique vers une rhétorique violente et la confusion des concepts. Cette dérive a rendu le débat démocratique presque impossible, remplacé par des rumeurs, des invectives et des falsifications historiques. Il décortique les canaux de diffusion de ces fausses informations, notamment les réseaux sociaux et certaines émissions télévisées.

Il critique la promotion d’une culture superficielle, opposée à la science et basée sur des instincts et des superstitions. Mannoni s'interroge sur les moyens de sortir de cette impasse.

Les éditions Héloïse d'Ormesson nous en offrent les premières pages en avant-première :

Né en 1960, Olivier Mannoni est traducteur d'allemand Récipiendaire du prix Eugen-Helmlé, il a fondé L'École de traduction littéraire en partenariat avec le CNI et a présidé PATIE.

Traducteur de plus de 200 titres, spécialisé dans les textes sur le IIIe Reich, il est aussi critique littéraire et biographe. Entre 2011 et 2021, il s'est attelé à la réédition critique de Mein Kampf. Historiciser le mal.