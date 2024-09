Grandir dans ce milieu m’a aidé à ne pas nourrir d’illusions

Portée par la Fondation La Poste depuis 2014, la première récompense de la rentrée littéraire s’appuie sur une idée simple : saluer un premier roman, envoyé par courrier. Une affaire de circonstances, de rencontre et pour le lauréat ou la lauréate, une reconnaissance. Voire plus. « Ce fut une grande joie, autant qu’un encouragement à continuer », reprend Dima Abdallah. « Je le dis des autres prix que j’ai reçus : il s’agit pour moi d’une incitation à poursuivre dans cette voie. »

Qu’un jury se montre sensible aux mots, au style, à l’histoire, « cela apporte une reconnaissance, bien entendu, mais ce n’est pas ce que je recherche. Je doute continuellement de moi, alors une récompense, c’est un peu rassurant : je me dis que je poursuis le bon chemin. »

L’histoire s’est tant de fois répétée : un premier ouvrage, avec pour l’assentiment de la maison d’édition pour unique force. « Je n’imagine pas être la seule lauréate pour qui ce prix, le premier décerné d’une sacrée période – la rentrée littéraire – a été une véritable surprise. Et plus encore, un réconfort. »

Surtout que Mauvaises herbes compte parmi les “romans Covid”. « Avec les confinements, tout le travail éditorial avec Sabine [Wespieser, fondatrice de la maison, NdR] s’est effectué au téléphone. Et l’agenda de rencontres qui était complètement rempli pour novembre a volé en éclat, avec le retour du confinement en octobre », se souvient la romancière.

Bien entendu, il était possible de commander l’ouvrage chez un libraire, mais un premier roman a besoin d’être recommandé pour exister auprès des lecteurs. « Heureusement, la maison entretient des relations fortes avec la librairie et réalise un travail très important », insiste-t-elle. Tout en ne publiant que dix ouvrages par an, pour consacrer plus de temps à chacun.

Quatre ans plus tard, la carrière de Dima Abdallah est lancée avec d’autres récompenses – comme le prix Frontières en mars 2023 pour son deuxième roman, Bleu nuit. De fait, avec des parents écrivains, cette machine qu’est l’industrie du livre lui était assez familière – avec son lot de difficultés, pour sortir du lot, être remarquée. « Mes parents et moi avons plongé dans le même vortex de l’écriture », s’amuse-t-elle.

Ce lien avec les lecteurs

De ces années, elle retient avant tout « les rencontres avec les lecteurs. Je garde l’émotion de ces instants, tout particulièrement. » Et d’ajouter : « Que ce soit sur les salons, les festivals, en médiathèques ou avec les lycéens et collégiens… En réalité, grâce à la région Île-de-France, j’ai eu de nombreuses fois l’opportunité d’intervenir devant des scolaires. Et chaque fois, cela me touche toujours autant. »

Marraine de Strasbourg, capitale du livre, la romancière prend ce rôle de médiation très au sérieux – jusque dans les rendez-vous en milieu carcéral. « Oui, je prends ce rôle très à coeur : c’est un immense plaisir que d’apporter ma pierre à cet édifice », s’enthousiasme-t-elle. Entre interventions, ateliers d’écriture, rencontres scolaires, elle consacre une partie de son temps à cette « mission, de représenter avec les autres écrivains retenus, la littérature contemporaine ».

L’occasion également d’échanger avec ses coreligionnaires, alors que le métier est plutôt propice à l’isolement. « Le doute accompagne les écrivains : c’est un sentiment que nous avons toutes et tous en partage. Au moment d’écrire, nous sommes seuls. » Et les prix, si modestes soient-ils, apportent un peu d’une lumière nécessaire, « pour continuer son chemin ».

Tout en gardant les pieds résolument sur terre : « Le fantasme de l’écrivain, très répandu en France, entoure le métier d’une dimension presque magique. » Pour avoir grandi dans une famille littéraire, Dima Abdallah en a « été préservée, et même prémunie. Conclusion, je suis toujours heureuse d’un accueil chaleureux et enthousiaste. Grandir dans ce milieu m’a aidé à ne pas nourrir d’illusions. »

Corollaire, l’écrivaine redoute moins le découragement – « ça coule trop dans mes veines » – qu’un rendez-vous raté. « Un livre qui ne rencontre pas son public, c’est ma plus grande appréhension. » Dans sa collaboration avec Sabine Wespieser, elle aura trouvé un apaisement : « Un savant mélange de rapports professionnels cadrés et de complicité. Avec une confiance mutuelle, qui n’existerait pas forcément ailleurs. Pour rien au monde je n’irai dans une autre maison. »

À quelques pages d’achever l’écriture de son troisième roman, elle sort « exceptionnellement de ma bulle. La littérature, je l’ai dans les tripes, il faut que ces histoires sortent. » Ce qui implique une forme de retrait, une absence du monde. « Étrangement, les lecteurs n’existent pas durant cette phase – je ne suis pas certaine qu’écrire en s’adressant à des lecteurs soit d’ailleurs une approche judicieuse », souligne-t-elle.

« D’ailleurs, s’il est refusé, ce sera le jeu, mais fondamentalement, j’ai besoin d’aller au bout de cette démarche. »

Un extrait de ses deux premiers romans est proposé en fin d'article.

