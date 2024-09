Les Humanoïdes Associés : 50 ans de révolution dans la BD

« En décembre 1974, une comète fend le ciel et vient s'écraser sur le calme paysage de la bande dessinée. » À son bord, quatre passionnés décidés à publier leurs récits de science-fiction les plus audacieux et les plus adultes, ceux que les circuits d'édition traditionnels refusaient. Ces Humanoïdes Associés, ce sont Jean Giraud, dit Mœbius, Philippe Druillet, Jean-Pierre Dionnet et Bernard Farkas.

En janvier 1975, le premier numéro de Métal Hurlant voit le jour, et avec lui, une vague d'artistes qui deviendront les plus influents de leur époque : Jacques Tardi, Enki Bilal, Caza, Jean-Claude Forest, René Pétillon, Serge Clerc, Alejandro Jodorowsky, Frank Margerin, Chantal Montellier, Michel Crespin, François Schuiten, Luc Cornillon, Yves Chaland...

Cinquante ans plus tard, Les Humanoïdes Associés célèbrent un demi-siècle d'existence : « Joignez-vous à nous pour ces célébrations, et préparez-vous pour celles à venir: Nous réfléchissons déjà au programme de nos 500 ans », assure l'équipe actuelle de la maison...

En cinq volumes de près de 300 pages chacun, les OPUS HUMANO proposent de (re)découvrir des récits complets emblématiques et des albums oubliés qui ont marqué l’histoire des Humanoïdes Associés et de Métal Hurlant, le tout accompagné d’anecdotes et de secrets de création. Le premier est paru le 18 septembre dernier.

De septembre 2024 à juin 2025, les auteurs phares de l’histoire de la maison seront par ailleurs mis à l’honneur dans des éditions collector de : Arzach, Le Bibendum céleste, Caza, Social Fiction, Je suis Légion, Belzagor et Le Masque de Fudo.

En parallèle, cinq Lendemains qui hurlent, de grands livres dépliants illustrés par des artistes contemporains, pendants pop et ludiques des Opus Humano. Le premier, prévu pour octobre, célèbre la décennie 1975-1985, par les traits de Julien Loïs. Un autre, en librairie en décembre, constituera une plongée dans la décennie 1985-1995, grâce à Laurent Durieux et sa réinterprétation du rétrofuturisme d'Yves Chaland. En février 2025, 1995-2005 vu par Elene Usdin, 2005-2015 en avril, et 2015-2025 vu par Winshluss en juin.

Et pour couronner le tout, le numéro 14 de Métal Hurlant sera un numéro spécial célébrant les 50 ans de la maison d'édition. Le numéro 12, actuellement disponible, fait écho au Spécial Lovecraft de 1978, qui reste l’un des numéros les plus vendus de l’histoire du Métal Hurlant original. Participent notamment à ce volume Munuera, Elene Usdin, Fred Vignaux, Richard Guérineau, Emem, Mathieu Sapin...

"Un magazine de ce type, ça sert à progresser"

Métal Hurlant, avec son audace graphique et narrative, elle s'est rapidement imposée comme une plateforme avant-gardiste, accueillant des artistes et scénaristes pour des récits mêlant science-fiction, fantastique et horreur, le tout avec une liberté d'expression et une qualité artistique révolutionnaires.

Son influence a largement dépassé les frontières de la France, inspirant notamment la version américaine Heavy Metal en 1977.

La revue a cessé de paraître en 1987 en France, avant un bref retour en 2000 sous un format comic book. « C’était une mauvaise idée, parce que le périodique n’avait pas trouvé sa place dans les librairies (il n’était pas disponible en kiosques) à côté des titres Marvel et autres DC Comics », expliquait Jean-Pierre Dionnet à ActuaLitté. Finalement, Métal Hurlant renaît en 2021, avec un format trimestriel plus adapté.

L'ancien rédacteur en chef partageait encore : « Un magazine de ce type, ça sert à progresser. Sur ordinateur, avec la rétro-lumière, tout est beau, mais sur papier, les dessinateurs s’aperçoivent que leurs fameuses magnifiques couleurs, et bien elles ne sont pas si magnifiques. Que leur super trait, il n’est pas si super. En étant une première fois publié, certains ont fait des progrès insensés dès leur deuxième publication. Parfois, il en faut trois, voire plus pour se trouver graphiquement… Frank Margerin a par exemple mis 4 ans pour véritablement maîtriser son sujet. »

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)