YouScribe : l'édition numérique au cœur de la francophonie

Créée en 2010, YouScribe est devenue la plus grande bibliothèque numérique francophone en streaming. Vous pouvez accéder à une large collection de contenus : livres, audio books, BD, presse, et plus encore. La plateforme collabore avec 3000 éditeurs internationaux et africains, dont de grands noms comme Gallimard, Actes Sud, et des médias tels que Le Monde et Le Figaro.

Développement de la littérature africaine

Au fil des années, YouScribe a joué un rôle dans l'émergence d'une nouvelle génération d’auteurs africains indépendants. Ces auteurs utilisent la plateforme pour distribuer leurs œuvres et peuvent en tirer des revenus conséquents, parfois de plusieurs milliers d’euros par mois. Des romans traitant de thèmes variés tels que les relations amoureuses, les traditions et les problématiques familiales rencontrent un succès grandissant, attirant des dizaines de milliers de lecteurs.

Lancement de "YouScribe Originals"

Pour soutenir ces auteurs, YouScribe lance YouScribe Originals, un espace dédié leur offrant la possibilité de publier, monétiser, et promouvoir leurs œuvres sans frontières. Le projet inclut également des formats audio, augmentant l’accessibilité pour ceux pour qui la lecture peut être une barrière. Ce bouquet de contenus vise à attirer les amateurs de littérature africaine, avec des genres variés comme les romances, romans contemporains, essais, et biographies.

Lors du Sommet de la Francophonie, YouScribe sera actif avec la participation de Clara Ferrari, directrice éditoriale, à une table ronde sur "Le rôle du digital pour l'édition francophone" le 2 octobre. Le 4 octobre, Juan Pirlot de Corbion, fondateur de YouScribe, interviendra lors de la séance inaugurale et participera à une discussion sur "Les nouveaux usages des contenus culturels francophones".

Crédits image : RF._.studio / CC-By-SA 2.0