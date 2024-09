Quelle est la ville la plus “littéraire” de France ?

Les 400 librairies de la capitale n’ont pas suffi à placer Paris sur le podium des villes les plus littéraires de France. Ce jeudi 26 septembre 2024, Smappen révèle le classement des 50 villes où les bibliophiles pourront assouvir leur soif de livres, et il offre quelques surprises.

Cette étude, menée à partir de l’analyse et du traitement des « données issues du web et des bases INSEE », se concentre sur les villes de plus de 20.000 habitants. Elle établit une comparaison entre le nombre de résidents et la densité de librairies : elle est donc non-exhaustive, car elle ne considère ni le volume des ouvrages disponibles, ni leur diversité, ou la nature des points de vente.

Aix-les-Bains, numéro 1

Si Aix-les-Bains peut se targuer d’être la quatrième ville thermale de France, elle gagne désormais un nouvel atout : c’est ici qu’on trouve le plus de librairies pour le nombre d’habitants. Avec 1 librairie pour 1829 habitants, cette ville de 31.100 résidents située au bord du lac du Bourget décroche la première place du classement.

À LIRE – 83 heures pour lire tout Proust : qui dit mieux ?

Cahors rate de justesse la position de favori, mais décroche tout de même une deuxième place sur le podium. La capitale du Quercy, connue pour son vignoble, dévoile aussi un goût prononcé pour la littérature, et affiche une librairie pour 1833 habitants.

Cap sur la côte basque, à Bayonne. Outre ses fêtes de village et sa proximité avec l’océan, la ville séduit les libraires, et compte un commerce du livre pour 1857 habitants. Elle se positionne 3e dans le classement, devant Paris et sa librairie pour 1914 habitants.

Ci-dessous, la liste des 50 villes les plus littéraires :

Crédits image : ActuaLitté / CC-BY-SA 2.0