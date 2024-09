Derrière la mise en examen de P. Diddy, d'étranges Mémoires

Depuis la fin de l'année 2023, les plaintes contre le rappeur et producteur Sean Combs, connu sous les pseudonymes P. Diddy ou Puff Daddy, se sont multipliées, l'accusant de « viol » et d'« agression sexuelle ». En mars 2024, des agents fédéraux perquisitionnent finalement les résidences de la star de la musique, dans le cadre d'une enquête ouverte pour « trafic sexuel ».

Une ex-compagne de Combs a porté plainte la première, dénonçant des violences « sexuelles et psychologiques » et, malgré un règlement à l'amiable, son action a libéré la parole de plusieurs victimes présumées.

Arrêté le 16 septembre dernier, Combs « a abusé, menacé et contraint des femmes et d'autres autour de lui à satisfaire ses désirs sexuels, protéger sa réputation et dissimuler ses actes », précise l'acte d'inculpation, cité par l'AFP. Outre des actes de violence, Combs est accusé d'avoir dirigé une « organisation criminelle » et d'avoir « intimidé ou menacé » ses victimes présumées, pour qu'elles gardent le silence.

Rumeurs et infox

Comme dans la plupart des affaires impliquant des célébrités, des rumeurs se sont rapidement propagées, notamment sur les réseaux sociaux. L'une d'entre elles présente par exemple une vidéo de Kamala Harris, qui serait en train de poser aux côtés de P. Diddy, avec la légende suivante : « N'oublions jamais comment Kamala Harris a commencé. Elle serait familière des fêtes de Diddy à Los Angeles. » Une infox montée de toutes pièces, détaille AFP Factuel, pour nuire à la candidate démocrate.

D'autres canaux de diffusion sont utilisés pour propager des informations douteuses : sur Amazon, en septième place du classement hebdomadaire des meilleures ventes de la plateforme, se trouve ainsi un ouvrage au titre explicite. Kim's Lost Words, soit Les mots perdus de Kim, se présente comme les Mémoires de Kim Porter, mais surtout comme « un combat pour la justice, depuis l'au-delà ».

En effet, Kim Porter, mannequin et actrice américaine, est morte en 2018 des suites d'une pneumonie lobaire. Elle fut par ailleurs la compagne de P. Diddy entre 1994 et 2007, au cours d'une relation tumultueuse et irrégulière.

Autopublié le 6 septembre dernier, quelques jours avant l'arrestation de P. Diddy, le livre aurait été coécrit par un certain Jamal T. Millwood, illustre inconnu. Il ne compte qu'une soixantaine de pages — malgré un prix de vente de 22 $ (environ 20 €) — et suscite des réactions mitigées dans les notes des acheteurs, certains assurant de sa véracité et d'autres pointant des imprécisions, des faits tirés d'articles en ligne ou encore des erreurs typographiques et de mise en page.

« Je dois dire que je n'en sais rien »

Alors faux mémoires, ou vraie arnaque ? Derrière le pseudonyme Jamal T. Millwood — rendu célèbre par la théorie selon laquelle le rappeur Tupac, décédé en 1996, l'utiliserait pour se cacher — s'est dissimulé (assez peu longtemps) Chris Todd, qui se présente lui-même comme un producteur, auteur et journaliste d'investigation.

D'après le principal intéressé, le texte lui aurait été proposé par deux proches de Sean Combs et de Kim Porter : « Ils m'ont assuré être en possession de son disque dur », avance-t-il auprès de Rolling Stone. « Je n'ai pas posé trop de questions sur sa provenance ou la manière dont ils se l'étaient procuré », concède encore Todd.

Interrogé sur l'authenticité du texte ou la véracité des éléments qu'il avance, Todd reste évasif : « Je dois dire que je n'en sais rien. Mais il est suffisamment crédible à mes yeux. Peut-être que 100 % du texte n'est pas vrai, peut-être que ce n'est que 80 %. [Le mettre en ligne] peut inciter les personnes citées à confirmer ou infirmer les informations et ainsi m'aider à mettre au jour la vérité, en tant qu'enquêteur », explique encore Chris Todd. Il aurait contacté des agents de célébrités citées dans l'ouvrage afin d'obtenir des réactions, sans succès.

Trois amies proches de Kim Porter ont en tout cas balayé les affirmations de Todd, assurant que « chaque page du livre est fausse ». Albert Joseph Brown III, alias Al B. Sure !, qui partagea la vie de Porter, avance lui aussi que le titre est « truffé de mensonges créés de toutes pièces ».

Procès en vue

Dans le tumulte judiciaire autour de l'affaire P. Diddy, d'autres procès s'annoncent ainsi, dédiés aux « mémoires » présumés de Kim Porter. Albert Joseph Brown III donne rendez-vous au tribunal « à ceux qui ont trainé mon nom dans la boue », tandis que les familles Combs et Porter envisageraient elles aussi de porter le texte sous les yeux d'un juge.

« Le texte mensonger du livre déforme non seulement l'expérience et la mémoire de Mme Porter, mais cause également une souffrance inutile à ses proches », confie une source proche de la famille à Rolling Stone.

Dans un communiqué publié sur Instagram, les quatre enfants de Kim Porter ont indiqué que « [l]es rumeurs selon lesquelles notre mère a écrit un livre sont fausses. Elle n'a pas écrit de livre. Et quiconque prétend posséder un manuscrit est simplement malhonnête. »

Le livre reste disponible sur Amazon, tandis que, sur la version française de la plateforme, des ouvrages consacrés aux « mémoires » supposés de l'actrice et mannequin ont fait leur apparition — en anglais, bien entendu. Il s'agit « d'un résumé de ce que l'on peut lire dans les médias », pointe un commentaire, ou sans doute d'un titre généré par un outil basé sur l'intelligence artificielle. Ces derniers ont tendance à se multiplier dans la queue des comètes qui traversent les meilleures ventes d'Amazon, pour tenter d'extorquer quelques dollars...

En septembre 2023, Amazon avait modifié les règles relatives au contenu publié sur Kindle Direct Publishing, en demandant aux utilisateurs « de nous informer de la présence de contenus générés par l'IA (textes, images ou traductions) lorsque vous publiez un nouveau livre ou que vous modifiez et republiez un livre existant ». Mais, dans le cadre de l'autopublication, les auteurs restent largement libres du texte affiché dans leur livre, dans le cadre légal applicable à chaque pays.

La firme a également ajouté une limitation au nombre de livres pouvant être mis en vente par le même utilisateur, quotidiennement : trois « seulement ».

