Récit de lutte, une épopée aborigène dans une terre hostile

1893, au fin fond du bush australien. Molly Johnson, une femme enceinte solitaire et farouche, lutte pour élever ses quatre enfants et gérer le quotidien en l'absence de son mari. Une nuit arrive Yadaka, un Aborigène « gardien d’histoires » recherché par les autorités.

Dans cette nation prise entre deux mondes, Yadaka comme Molly savent que la justice peut être aussi intransigeante et brutale que le territoire est escarpé.

En plein cœur de cet environnement hostile, Molly est prête à tout pour protéger ses enfants. Dans ce western australien terrible et sublime, Leah Purcell nous conte une histoire bouleversante qui explore les questions de race, de sexe, de violence et d'héritage tout en renversant radicalement les mythes du récit colonisateur traditionnel.

Les Aborigènes d’Australie font face aux conséquences dramatiques d’une colonisation particulièrement brutale, à une culture meurtrie et à une grande détresse sociale pour nombre d’entre eux.

Pourtant, les peuples premiers d’Australie sont uniques : ils constituent la plus ancienne culture ininterrompue au monde, qui remonte à plus de 60 000 ans et porte en elle une sagesse fondée sur une profonde connexion à la terre et à la nature, ainsi que sur leur connaissance et leur préservation.

Durant des millénaires, mythes, traditions et histoires ont été transmis à l’oral avec une acuité telle qu’aujourd’hui les chercheurs étudient ce mode très particulier d’archivage et de transmission de la connaissance.

Nourrie de cet art ancestral du récit, une nouvelle génération de conteurs a trouvé dans l’écriture une expression singulière : se couchent aujourd’hui sur papier des voix fortes et authentiques, longtemps tues, parfois brutes, qui nous ravissent autant qu’elles nous bousculent. Ce sont ces voix et cette sagesse que Synchronique Éditions souhaite partager avec la collection Ciels australs.

Les éditions Synchronique éditions nous en offrent les premières pages en avant-première :

Leah Purcell est une auteure, dramaturge, actrice et réalisatrice australienne. Fière de ses origines Goa, Gunggari et Wakka Wakka Murri, les thèmes et personnages féminins et aborigènes sont au cœur de son œuvre. Elle a reçu de nombreux prix en Australie.