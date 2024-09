En Turquie, une librairie et des associations kurdes perquisitionnées

Tôt dans la matinée du 24 septembre dernier, des agents de police se sont invités au sein des locaux de l'Association de recherche linguistique et culturelle Mezopotamya, situés à Diyarbakır, dans le sud-est du pays. Parallèlement, une perquisition avait lieu dans la librairie Payîz Pirtûk, dans la même ville, et au siège de l'Anka Language and Arts Education Cooperative, qui organise des ateliers dans la province.

Le dénominateur commun de ces entités n'est autre que la défense et la promotion de la culture kurde, dans une ville et une province majoritairement peuplées par des Kurdes. Particulièrement nombreux en Turquie, mais aussi en Iran, en Irak et en Syrie, certains revendiquent la création d'un État à part entière, le Kurdistan.

En Turquie, le pouvoir malmène considérablement la communauté kurde, considérant qu'elle représente un obstacle à l'unité nationale : arrestations, condamnations et répression des libertés individuelles sont fréquentes.

Des saisies et des arrestations

Commencées sur le coup de 5h du matin, les perquisitions ont duré environ 5 heures, selon l'agence de presse kurde Mezopotamya, et ont débouché sur les saisies de 409 ouvrages et 144 magazines dans le stock de la librairie Payîz Pirtûk. Le libraire, Cihat Güney, également été interpellé pour interrogatoire.

Dans les locaux des associations visées par le raid de la police, des documents et des disques durs ont été emportés par les agents. Le verrou de la porte de l'association Mezopotamya a été brisé, puis, à la fin de la perquisition, remplacé par un autre : d'après les témoins, aucun avocat n'était présent pendant les fouilles, et aucun mandat n'a été présenté.

Certains des livres saisis ont été qualifiés de « propagande » par les forces de l'ordre, rapporte l'agence Mezopotamya. Une vingtaine de personnes auraient été arrêtées et leurs domiciles perquisitionnés dans le cadre d'une enquête ouverte par le Bureau du Procureur de Diyarbakır, faisait suite à des dénonciations. Il leur a été formellement interdit d'entrer en contact avec leurs avocats pendant une période de 24 heures, pour préserver la « confidentialité » de l'enquête.

La culture kurde menacée

L'opération de police a rapidement été dénoncée par des organisations kurdes, notamment par le Parti de l'égalité et de la démocratie des peuples (DEM), qui fait partie de l'opposition à Recep Tayyip Erdoğan. « La descente de police [...] de ce matin est un symbole clair de l'oppression de la langue et de la culture kurdes. Des organisations qui assurent l'enseignement de la langue et le respect des droits culturels ont été prises pour cible. Vous n'empêcherez pas le peuple kurde de préserver sa langue avec ces politiques répressives », a souligné l'organisation le 24 septembre.

L'organisation de défense de la liberté d'expression PEN International dénonce elle aussi l'opération, et exhorte dans un communiqué les autorités turques « à respecter le droit de la communauté kurde d'user de leur propre langue et de jouir de sa propre culture, et de les promouvoir ».

Plusieurs auteurs kurdes sont victimes, en Turquie, de la politique répressive mise en œuvre par Erdoğan. L'opposant Selahattin Demirtaş a ainsi été condamné à 42 ans de prison en mai dernier par un tribunal pénal d'Ankara, pour « propagande terroriste » : depuis sa cellule, il est devenu l'auteur d'un best-seller et le symbole d'une liberté d'expression bafouée.

L'écrivain Yavuz Ekinci, pour sa part, sera fixé sur son sort en décembre prochain, normalement. Publié il y a une dizaine d'années, un de ses romans pourrait lui valoir une peine de prison de 7 ans et demi. Autre cas, plus médiatisé, celui de la romancière turque Aslı Erdoğan, soutien de la cause kurde : elle a été poursuivie à plusieurs reprises par le gouvernement, avant d'être à chaque fois acquittée par les tribunaux. Ce qui n'a pas empêché la censure de ses ouvrages dans le pays.

Photographie : des policiers turcs (illustration, Kevin Hoogheem, CC BY-NC-ND 2.0)