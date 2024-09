Cette année, la Fédération internationale des traducteurs (FIT) a choisi pour thème de la Journée mondiale de la traduction, qui a lieu chaque 30 septembre, « Traduire, tout un art à protéger ». Un message fort qui positionne les métiers de la traduction et de l’interprétation au centre des interactions humaines, ainsi que des activités artistiques et artisanales à protéger.

La Société française des traducteurs (SFT) décline cette campagne à travers ses délégations territoriales et avec le concours de ses nombreux partenaires.

Parler de nos métiers, partager notre art et le protéger… À compter du 26 septembre et jusqu’au 12 octobre, du nord au sud, d’est en ouest, les délégations territoriales de la SFT et leurs partenaires rassembleront les spécialistes des métiers de la traduction et de l’interprétation, le grand public, mais aussi la jeune relève en formation et le corps enseignant.

Tables rondes, conférences, ateliers, réseautage, visites culturelles, moments conviviaux, concours de traduction : les évènements de cette JMT 2024 s’annoncent sous le signe de la convivialité et du partage.

On retrouvera le programme ci-dessous :

Crédits photo : Saint Jérôme écrivant, par Jérôme de Stridon, Galerie Borghese à Rome - justaslice, CC BY NC ND 2.0