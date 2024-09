Lorestone : Editis ouvre la voie au genre LitRPG français

La LitRPG, contraction de « littérature » et « RPG » (role playing game : jeu de rôle), fusionne les codes de l’imaginaire classique avec ceux du jeu vidéo, et plus particulièrement le jeu de rôle. Il ne s’agit ni de romans interactifs, ni d’adaptations de jeux existants, ni d’œuvres illustrées, mais de créations originales.

« Si ces dernières années la romance a (re)donné le goût de lire à un nouveau public, il nous reste beaucoup à faire pour que de nombreux lecteurs qui s’ignorent encore osent franchir le seuil d’imaginaires nouveaux » explique Robin Batet, éditeur de Lorestone

Dans Dungeon Crawler Carl, l’effondrement de toutes les constructions humaines sur Terre donne naissance à un gigantesque donjon de 18 niveaux, rempli de pièges, de monstres et de trésors. Les rares survivants qui s’y engagent n’ont plus de possibilité de retour. Dans ce jeu, les chances de survie ne dépendent ni de la force ni de l’agilité, l’issue repose surtout sur la popularité et le nombre de vues.

La seconde série, Primal Hunter, s’inspire du style des shōnen. Durant sa pause déjeuner, Jake et ses collègues se retrouvent projetés dans une forêt hostile. Confrontés à une interface, ils sont invités à choisir une classe, et comprennent alors leur objectif : survivre 63 jours dans ce « Tutoriel ». Si certains s’épanouissent dans leur classe respective, d’autres regrettent leur choix.

Dès janvier 2025, une nouvelle série viendra étoffer cette collection. Le label prévoit la parution d’un titre chaque mois, qui pourra être une suite ou une nouveauté.

Crédits Image : Logo de Lorestone