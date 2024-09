Thom Yorke croise Radiohead et Shakespeare, pour un spectacle

Un nouveau projet pour Thom Yorke : l'artiste britannique arrange et adapte un album de son groupe Radiohead, sorti en 2003, pour le faire résonner avec une œuvre du dramaturge britannique William Shakespeare, Hamlet.

Deux œuvres marquantes

Cette pièce, présentée pour la première fois entre 1598 et 1601 et publiée en 1603, fait partie des plus célèbres créations de Shakespeare. Les spectateurs assistent à la vengeance de Hamlet, prince de Danemark, dont le père est mort dans d'étranges circonstances. Il est rapidement remplacé sur le trône par son frère, Claudius, lequel épouse aussi sa veuve, Gertrude... Après une apparition du spectre de son père, Hamlet se lance dans une entreprise sanguinaire.

Le fameux monologue To be or not be (« Être ou ne pas être ») provient de cette pièce, régulièrement jouée depuis sa création, et source de nombreuses adaptations.

Quant à Hail to the Thief, sixième album de Radiohead, il était sorti dans la foulée de l'élection de George W. Bush à la présidence des États-Unis, et avait été interprété comme une critique acerbe de sa politique. Une lecture ensuite écartée par Thom Yorke lui-même qui la considérait comme trop simpliste : l'album sera quelque peu mal aimé par le groupe, dont plusieurs membres le jugent, a posteriori, trop brouillon, enregistré trop rapidement.

L'album, comme d'autres œuvres de Radiohead, n'est pas dénué de références littéraires : son premier titre, « 2 + 2 = 5 », renvoie ainsi à 1984 de George Orwell. Mais les liens avec Hamlet sont plus profondément enfouis...

Rendez-vous en 2025

Lier Hail to the Thief et Hamlet est un projet né dans l'esprit de Christine Jones, décoratrice pour le théâtre et l'opéra, qui s'est distinguée par l'utilisation des nouvelles technologies dans ses installations. Le sixième album de Radiohead a « modifié [s]on ADN », comme elle l'assure au Guardian, et les thématiques partagées avec la pièce de Shakespeare lui ont sauté aux yeux.

D'après elle, les deux œuvres ont en commun « l'inquiétude et la rage intérieures qui découlent d'un même désespoir — notamment celui ressenti devant le pouvoir d'organisations, qu'elles soient gouvernementales, communautaires ou familiales. Le texte et la musique posent sans arrêt les mêmes questions : d'où venons-nous, et comment discerner le bien du mal ? »

Jones connait bien l'univers du groupe, puisqu'elle a fait office de commissaire pour l'exposition numérique Kid A Mnesia Exhibition, qui a pris la forme d'un jeu vidéo, sorti en 2021. Les joueurs évoluaient dans un musée virtuel, à travers des oeuvres graphiques et interactives, le tout sur les titres des deux albums évoqués, Kid A (2000) et Amnesiac (2001).

Yorke retravaillera l'album, en collaboration avec Christine Jones et Steven Hoggett, qui dirigeront la mise en scène du spectacle. Celui-ci sera donné du 4 au 28 juin 2025 au Royal Shakespeare Theatre de Stratford-upon-Avon. La partition tirée de Hail to the Thief sera jouée en direct pendant la pièce, par des musiciens présents sur scène.

En 2023, un événement organisé à Los Angeles avait déjà utilisé des morceaux de Radiohead en guise de bande sonore pour une représentation de Hamlet, note The Guardian.

La mise en vente des places pour Hamlet Hail to the Thief ouvrira le 2 octobre prochain pour le grand public.

Photographie : l'affiche de Hamlet Hail to the Thief, d'après la pochette de l'album Hail to the Thief (détail)