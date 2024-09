En Seine-Saint-Denis, les évènements prévus par le SLPJ pour 2024

L'édition 2024 inaugure le projet artistique « 40x40 », initié par le Conseil Départemental de la Seine–Saint-Denis. Ce dernier rassemble 40 illustrateurs et illustratrices autour de l’importance de la lecture : y aura alors une installation permanente dans 40 lieux de la petite enfance du département ainsi qu’une exposition en extérieur durant le Salon.

Le programme comprend également un magazine d'anniversaire conçu pour retracer l’histoire du Salon et son rôle dans le monde de l’édition et de la création. Enfin, un Salon gratuit et accessible à tous sera mis en place, disposant de dispositifs de confort, et proposant des lectures en langue des signes, de l’audiodescription, des sélections de livres adaptés et une liste d’éditeurs spécialisés pour une expérience enrichie.

La création de nouveaux espaces est prévue, dont une exposition sensorielle autour de titres ayant été primés au cours de ces dernières années pour une approche et une expérimentation particulières des œuvres présentées. Sera également mis en place un Forum interprofessionnel et international, permettant aux différents acteurs de la chaîne du livre de se rencontrer et d’échanger. Enfin, un pôle sera dédié à l’éducation aux médias, rassemblant la Radio tout terrain, la Télé du Salon ainsi que le Kiosque de la presse jeunesse.

Dans le cadre de la Saison de la Lituanie en France, le Salon présentera le projet « Nos légendes, gestes croisés » conçu avec l’association « Centre for School Improvement » (Vaikų žemė, Vilnius) et avec la participation d’Actes Sud BD, afin de soutenir des artistes de bande dessinée.

Dates des évènements à venir

L'ouverture de la billetterie, des inscriptions de groupe et des accréditations presse se fera dès le 8 octobre prochain. Le Salon sera inauguré le 27 novembre, et les Lauréats des Pépites et de la Pépite d'Or 2024 annoncés. Les lundi 4, mardi 12 et lundi 18 novembre se dérouleront les lundis de l’édition indépendante.

Le jeudi 7 novembre, l'annonce de la Grande Ourse 2024

Le mercredi 20 novembre, le lancement du projet « 40×40 » – commande artistique du Département de la Seine-Saint-Denis

Les jeudi 21 et vendredi 22 novembre, les webinaires professionnels

Le samedi 23 novembre sera organisée la rencontre dans les librairies, en région, avec les artistes en lice pour les Pépites 2024 et, le dimanche 1er décembre, le sera celle avec les lauréats des Pépites 2024 et de la Grande Ourse.

Le vendredi 29 novembre, la soirée d’échanges avec les artistes, et les partenaires du projet 40 X 40

Le lundi 2 décembre, la journée professionnelle, ouverte à tous les publics avec des parcours professionnels menés en lien avec le SNE, groupe jeunesse.

Illustration : Anne Laval