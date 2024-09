Gaëtan Bruel reste directeur du cabinet de Rachida Dati

Un arrêté signé par Rachida Dati, daté du 23 septembre dernier, reconduit Gaëtan Bruel à la direction de son cabinet. Le normalien aura donc survécu au départ du Premier ministre Gabriel Attal, auprès duquel il avait officié quelques mois, au ministère de l'Éducation nationale, à partir d'octobre 2023.

Et pour cause : c'est bien la ministre de la Culture, fraichement nommée et tout aussi récemment exclue des Républicains, qui l'aurait choisi, à en croire Le Monde, évoquant un « premier contre-pied ». Le haut fonctionnaire aurait la confiance des professionnels des secteurs de la culture, rassurés par un intérêt évident pour le sujet.

Avant de travailler aux côtés d'Attal, puis de Dati, Gaëtan Bruel fut en effet directeur de la Villa Albertine, lieu de résidence new-yorkais ouvert en 2021, présenté comme un lien entre la France et les États-Unis « au service des arts et des idées ». À travers un riche programme et des initiatives en pagaille, l'institution s'est fait une place dans le paysage culturel, et une réputation prestigieuse.

Dans le premier cabinet de Rachida Dati, il avait travaillé avec Georges Salaün, nommé chef de cabinet. Selon toute vraisemblance, il devrait lui aussi être reconduit rue de Valois.

Depuis sa reconduction au ministère de la Culture au sein du gouvernement de Michel Barnier, Rachida Dati a rencontré les directeurs régionaux des affaires culturelles rue de Valois : « Nous allons poursuivre le travail engagé ensemble pour plus d’efficacité et de proximité dans la mise en œuvre de nos politiques culturelles », a-t-elle commenté sur X au sujet de cette réunion.

Une ministre sur la sellette ?

Rachida Dati serait dans les petits papiers du président de la République, lequel aurait vivement incité Michel Barnier à conserver l'ancienne membre des Républicains dans son gouvernement.

Pourtant, un argument de taille aurait pu lui interdire un retour rue de Valois : sa mise en examen pour « corruption passive » et « trafic d’influence passif par personne investie d’un mandat électif public », soupçonnée d’avoir mis son mandat de députée européenne (de 2009 à 2019) au service du groupe Renault-Nissan, pour des actions de lobbying. Si les députés européens peuvent exercer l'activité d'avocat en parallèle de leurs responsabilités, le lobbying leur est strictement interdit.

La justice s'intéresse plus particulièrement à des honoraires de 900.000 € versés par RNBV, une filiale néerlandaise de Renault-Nissan, entre 2010 et 2012, alors qu'elle siégeait au Parlement européen. Rachida Dati affirme que cette somme rémunérait son activité d'avocate et l'assistance de Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan, pour le développement international de la firme.

Début juillet, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a rejeté le recours de la ministre de la Culture sur la prescription et l’ancienneté des faits, une procédure qu'elle avait impulsé afin de clore l'enquête en cours. Selon Le Monde, le Parquet national financier mettrait « la dernière main à son réquisitoire définitif en vue d’un éventuel renvoi devant le tribunal correctionnel ». Les prolongations pourraient s'avérer plus courtes que prévu...

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0